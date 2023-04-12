Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ebru Nayim Fen Lisesi robotik kodlama takımı öğrencileri, okulda ürettikleri robotla, ABD’nin Dallas kentinde yapılacak ve 50 ülkeden 800’ü aşkın takımın katılacağı Vex Robotics Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek.

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesinin 9 kişilik robotik kodlama takımı, büyük uğraşlar sonucu yaptıkları 3 aylık çalışmada ürettikleri robotla İstanbul’da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Şampiyonası’nda 32 takım arasında Türkiye 2’ncisi olarak başarı elde etti. Bu başarı sonucu Tekirdağlı öğrenciler, robotla elde ettikleri dereceyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas şehrinde 25-27 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Robotik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Öğrenciler, okulda gazeteciler için robotla kısa bir gösteri gerçekleştirdi.

Okulda Bilgisayar öğretmeni Sedat Eren, robotun geçen yıl Türkiye şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl birinci olmuştuk. Bu yıl yine hazırlıklarımızı yaptık. İlk önce öğrencilerimiz robotun 3 boyutlu tasarımını yaptı. Daha sonra çeşitli işlemlerin ardından robotu oluşturdular. Sonra kodlama ekibimiz robotun programlamasını yaptı. Çünkü farklı çalışan bir sistem var bu yıl. Uzun süren çalışmaları oldu. Türkiye şampiyonasında finale yükseldik ama finalde kaybettik. Finalde kaybetsek de ülkemizi Amerika’da temsil edecek 4 takımdan birisi olmayı başardık" diyerek dünya şampiyonasında 50 ülkeden 800 takımın içerisinden Türkiye için bir başarı elde etmek istediklerini belirtti.

Takımda yer alan Elanur Has ise, "Bu robotun yapılmasında çok büyük bir emek söz konusu. Türkiye şampiyonasında ikinci olarak emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Amerika’da da ülkemizi temsil etmeye hak kazandık. Amerika’da ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Umarım bir başarı elde edebiliriz" diye konuştu.

Öğrencilerden Bora Saltık da, "Ülkemize oradan derece ile dönmek için çalışacağız. Bu tür yarışmalar bizim için çok faydalı oluyor. Yarışmalar öğrencilere çok şeyler katıyor" şeklinde açıklamada bulundu.