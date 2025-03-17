Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve gelecek stratejilerini paylaşmak amacıyla üçüncü kez Sürdürülebilirlik Günü’nü düzenledi. Bursa Mudanya fabrikasında gerçekleşen etkinlik kapsamında şirket yöneticileri, çalışanlarla bir araya gelerek sürdürülebilirlik vizyonlarını ve hedeflerini aktardı.BURSA (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ve gelecek planlarını çalışanlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Günü'nde, sektörde önemli projelere imza atan Beko A.Ş. Sürdürülebilirlik Direktörü Özlem Ünlüer de konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Şirket yöneticileri sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı

Etkinlikte, Prysmian Türkiye CEO’su Daniele Mazzarella, Fabrika Direktörü Bertan Bilgin, Ar-Ge Direktörü Erdinç Yüksel, Teknik Müdür Celal Uruçay ve Endüstriyel İyileştirmeler Müdürü Merve Akbulut çalışanlarla bir araya gelerek şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve gelecek vizyonunu anlattı. Bununla birlikte, Türk PrysmianKablo’nun 3. Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamlanması ve sürece katkı sağlayan sürdürülebilirlik elçilerinin katkıları da etkinlikte öne çıkan konular arasında yer aldı.

“Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz”

"Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prysmian Türkiye CEO’su Daniele Mazzarella, etkinlikle ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Türk Prysmian Kablo olarak, sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyarak sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına attığımız adımları paylaşmak, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla bu konudaki kararlılığımızı pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor.”

Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını güçlendirerek hem sektöre hem de topluma değer katmayı sürdürüyor.