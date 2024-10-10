İEÜ Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, ameliyat ettiği iki Kazak hastayı memleketleri Kazakistan’da muayene etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, yaz aylarında İEÜ Medical Point Hastanesi’nde ameliyatlarını yaptığı Kazak hastaları Kazakistan’da ziyaret etti. Medical Point Hastaneler Grubu’nun Kazakistan’da açtığı sağlık ofisinde hastaları tek tek muayene eden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, hastaların sağlık durumlarının çok iyi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Ameliyatlarını yaptığım iki Kazak hastayı 3 ay sonra memleketleri Kazakistan’da ziyaret edip, kontrollerini yaptım. 2 hastanın hastalıkları farklıydı. Biri akciğerinin tamamı alınmıştı diğer hastanın erken akciğer kanser teşhisi vardı. İkisinin de sağlık durumlarının çok iyi olduğunu gördüm. Medical Point Hastaneler Grubu’nun Kazakistan’da açtığı Sağlık Ofisi’nde kontrollerimizi yaptık.” dedi.

Ameliyat kadar sonraki kontrol süreçlerinin de çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Bir cerrah olarak hastalarımın ameliyatları sonrası mutlaka kontrollerine özen gösteririm. Bizzat Kazakistan’a giderek kontrollerimi kendim yaptım. Bu hastayla olan iletişimimiz açısından da çok önemli. Hastalarımızda bize daha fazla güveniyor ve onları ne kadar önemsediğimizi yakından hissediyor.” diye konuştu.