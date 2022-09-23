Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sudan emniyet teşkilatına, Seyahat Belgeleri Sahteciliği konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sudan emniyet teşkilatına, Seyahat Belgeleri Sahteciliği konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 12-16 Eylül 2022 ve 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Sudan İstihbarat Müdürlüğünde görevli 15 personele İstanbul Havalimanı’ndan 1 komiser ve 1 polis memuru, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından 1 polis, İzmir’den ise 1 emniyet müdürü uzman personel tarafından ‘Seyahat Belgeleri Sahteciliği’ eğitimi verildi. Eğitim sonrası Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu ve Emniyet Ataşesi Metin Alper ile Sudan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Musa Nahar’ın da katıldığı törenle sertifikalar, kursiyerlere takdim edildi.