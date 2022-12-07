Şanlıurfa’da gece Suriye sınırında etkili olan yoğun sisi fırsat bilip kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 31 göçmen ile geçişlerini sağlayan 3 şahıs yakalandı. Soğuktan üşüyüp açlıktan bitkin düştükleri belirlenen göçmenler araçlarla karakola götürüldü. Burada yemek ve su verilen göçmen çocuklara polis tarafından elbise ve ayakkabı giydirilerek oyuncak hediye edildi. Göçmenlerin yüzlerini güldüren polislerin şefkati onları ölüme terk eden Avrupa’ya büyük bir ders verdi.

Şanlıurfa’da gece Suriye sınırında etkili olan yoğun sisi fırsat bilip kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 31 göçmen ile geçişlerini sağlayan 3 şahıs yakalandı. Soğuktan üşüyüp açlıktan bitkin düştükleri belirlenen göçmenler araçlarla karakola götürüldü. Burada yemek ve su verilen göçmen çocuklara polis tarafından elbise ve ayakkabı giydirilerek oyuncak hediye edildi. Göçmenlerin yüzlerini güldüren polislerin şefkati onları ölüme terk eden Avrupa’ya büyük bir ders verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde sınırdan kaçak geçiş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Kümeevler bölgesine giderek çevrede arama yaptı. Yapılan aramada etrafı duvar ile örülü boş bir bahçede gizlenen yabancı uyruklu 1 erkek, 5 kadın ve 13 çocuk ile geçişleri sağlayan Bekir Ö., İbrahim Halil A. ve Halil U. yakalandı.

Aynı akşam yaşanan bir diğer olay ise Ensar Mahallesinde yaşandı. Soğuk havada arazide yalın ayak yürüyen yabancı uyruklu kadın ve çocukları fark eden polis ekipleri, kaçak yollarla sınırı geçtiklerini belirledi. Araca bindirilen 12 göçmen, emniyete götürüldü. Göçmenlerin 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde yol yürüdükleri öğrenildi.

Soğuktan üşüyen çocuklara yemek ve su verildi

Açlık ve susuzluktan bitkin düşüp soğuktan üşüdükleri belirlenen göçmenlere hemen su ve yemek verildi. Çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolden geçirdiği göçmenler sıcak bir yerde misafir edildi. Sabah ise çocuklara yeni elbise, ayakkabı, oyuncak ve çikolata getirildi.

Polisler göçmen çocukları kendi elleriyle giydirdi

Bayan ve erkek polisler, çocuklara yeni kıyafetlerini giydirdi. Ayakkabı ve oyuncaklarına da kavuşan göçmen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Polis abi ve ablalarıyla birlikte bir süre oyuncaklarıyla oynayan çocuklar, daha sonra araçlara bindirilerek ülkelerine sağ salim gönderilmeleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak geçişleri sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir Ö., İbrahim Halil A., ve Halil U. İsimli şahıslar ise adliyeye sevk edildi.