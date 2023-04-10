Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 178. yıl dönümü Nazilli’de de kutlandı. İlçe protokolünün de katılım gösterdiği törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, “Polisler korkulan değil, güvenilen bir güçtür” dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü Nazilli’de de kutlandı. Dallıca Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım’ın ev sahipliğinde düzenlenen tören Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe protokol üyeleri ve ilçede görev yapan polis memurları katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım’ın Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Müdür Yıldırım’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra tebrikat töreni gerçekleştirildi.

“Polis, çok önemli hayati görevler üstlenmiştir”

Ünü Türkiye sınırlarını aşmış, dünyada saygın yerini almış bir kurumda görev yapmanın gururunu taşıdıklarını dile getiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım: “Şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 178. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil. Dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Türk Polisi, çağdaş ülkelerin kullandığı araç-gereç ve yöntemlerini kullanmayı kendine maksat edinmiş, dünyada ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemiştir. Emniyet Teşkilatı, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir”

“Polisler korkulan değil, güvenilen bir güçtür”

Polisin adalete dayalı bir kuvvet olduğunu asla unutmuyoruz diyen Yıldırım: “Bizler bu görevi yerine getirirken, adalete dayanmayan güç zorbalıktır, zalimliktir; ama kuvvete dayanmayan adalette aciz olur zihniyetiyle hukuk devletinde Polisin adalete dayalı bir kuvvet olduğunu asla unutmuyoruz. Bu yüzden Polisler korkulan değil, güvenilen bir güçtür. Hukuk devletinde hiçbir zaman kaba kuvvet, zorbalık yoktur. Kimse kabadayılıkla, efelikle kendisine başkasının hakkı üzerine dayalı bir hayat kuramaz Eğer birileri böyle bir yaşamı bu toplum içerisinde yapabiliyorsa, toplum o zaman devletin otoritesinden, varlığından endişe eder ve "Nerede bu devlet" diye aramaya başlar. Bizim en başta gelen görevimiz devleti aratmamaktır. Devletin her kesiminde her köşede var olduğunu hissettirmektir. Çünkü; Kuruluş amacımız budur. Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, bir kurum olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin olayları önlemesi suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin önemi ile Polis Vatandaş diyaloğunun ne kadar iyi olursa, başarıya o denli ulaşılacağını bilinmesi gerekir Kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız Polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için Polis Vatandaş el ele olmalıdır. Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle hep birlikte gururla kutlamanın mutluluğunu tadarak, bu vesile ile devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor sizlere tekrardan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli adına en derin saygılarımı arz ediyorum” dedi.