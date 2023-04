Türk Polis Teşkilatının 178.Kuruluş Yıldönümü Fethiye’de de törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Fethiye’de yağmur nedeniyle 178.Kuruluş Yıldönümü töreni Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonunda kutlandı. Törende konuşan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu “Şanla şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış teşkilatımız 178.kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyada da saygın bir yer edinmiş olmanın haklı gururunu taşımaktadır” dedi.

Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Bugün Türk Halkının sevgi ve güvenini kazanmış, Demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik Türkiye Cumhuriyetinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş yıldönümünü sizlerle kutlamak için toplanmış bulunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirterek, hepinize hoş geldiniz diyor, en içten saygılarımı arz ediyorum. Şanla şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış teşkilatımız 178. Kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada da saygın bir yer edinmiş olmanın haklı gururunu taşımaktadır” dedi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu “Emniyet teşkilatı, her daim milleti ile iç içe olmuş, milletin kendi öz evlatlarından oluşmuş bir kurumdur. Polislik, kanunlardan almış olduğu yetki ile devleti ve milletine hizmet ederken, yeri geldiği zaman bir an bile tereddüt etmeden canını seve seve feda etmekten çekinmemeyi gerektirmektedir. Çok uzak değil, yakın geçmişimiz Ali Gaffar Okkan ve Fethi Sekin gibi kahramanlarla doludur. Mensubu olmaktan mutluluk ve gurur duyduğum Türk Polis Teşkilatı’nda on binlerce Fethi Sekin’lerin, Ali Gaffar Okkan’ların olduğunu çok iyi biliyor ve bununla gurur duyuyorum. Belirtmek isterim ki, hakka ve vicdana uygun hareket ederken gücünü yasalardan ve milletinden alan emniyet teşkilatı dün olduğu gibi bugün de her türlü fitne ve şer odaklarına karşı devletinin ve milletinin emrindedir. Bizler Emniyet Teşkilatı olarak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı, devletin bekasının yılmaz savunucusuyuz.Emniyet Teşkilatı, toplumda huzuru ve güveni sağlama, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olduğunun da bilinci içerisindedir. “Güzel veciz bir söz vardır; “Herkesin vicdanı kendi polisidir, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır”. Vicdanların işleyemez olduğu durumlarda polis varlık amacını ortaya koyarak görevlerini yerine getirmektedir. Son olarak ,tüm bu duygu ve düşüncelerle görevleri başında şehit olan kahraman meslektaşlarımıza, Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emekli emniyet mensuplarımıza, görevi başındaki arkadaşlarımıza ve çok kıymetli ailelerine ve çocuklarına sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temennisiyle hep birlikte nice günlere, haftalara kavuşmayı diliyor, teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu konuşmasının sonunda geçmişte polis müdürü olan merhum babasına ait “Polis Kardeş” isimli şiirini okurken duygu dolu anlar yaşadı. Törende Şehit Orçun Munyasın yeğeni Emine Işık “Polis” isimli şiirini okurken tören bu şiirin ardından sona erdi.

Yağmur nedeniyle Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu’nda yapılan kutlamaya Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ,Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Namık Ünal, Fethiye Deniz Liman Şube Müdürü Serpil Çalışkan, bazı daire amirleri, polisler, gaziler ve şehit aileleri yakınları katıldı.