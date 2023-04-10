Sungurlu’da düzenlenen törenle Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü, Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle kutlandı. Sungurlu Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ın anıta çelenk koyması ile başlayan törende, şehitler anısına yapılan saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 178. yılı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve emniyet personeli Kaymakam Fatih Görmüş’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Görmüş, “Ülkemizin dört bir tarafında mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sungurlu Ulu Camiide öğle namazından önce Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okundu.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, tüm polis teşkilatı mensupları başta olmak üzere şehitler ve gaziler için dua etti.