Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası Manisa’nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının da 178’inci yıl dönümünün kutlandığı Polis Haftası etkinlikleri Manisa’nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde de çeşitli törenlerle kutlanıyor.

Salihli’deki törenler

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği adına Emekli Emniyet Müdürü Mehmet Ali Atmaca tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran yaptı. Emniyet Müdürü Demirkıran “Bugün mazisi başarılarla dolu, milletinin iltifatına mazhar olmuş demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve laik Cumhuriyetimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yıldönümüdür” dedi.

Demirkıran konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün polisimiz hem nitelik bakımından hem de teknolojik olarak gelişmiş ve kanunların kendisine verdiği adli, mülki ve trafik hizmetlerini, halkın asayişini, huzurunu ve güvenliğini ve kanun hâkimiyetini hukuk kuralları içinde hukukunda üstünlüğünü gözeterek, insan haklarına bağlı ve saygılı olarak fedakar bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirmeye çalışmaktadır.”

Törende Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerinden İnci Beril Gözaydın, “Polisler hep yanımızda” şiirini okurken, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş etkinliklerinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen polis temalı resim yarışmasında birinci Zehra Nur Altıntoprak, ikinci Beren Bulut ve Bengisu Aygün ile şiir yarışmasında birinci İnci Beril Gözaydın, ikinci Ziynet Yiğit ve Elif Uysal’a ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini ise protokol üyeleri verdi.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve esnaf odası başkanları ile polisler katıldı.

Alaşehir’deki törenler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatının da 178’inci yıldönümünün kutlandığı Polis Haftası etkinliklerinde Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törene Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Komiser Yardımcısı Özge Yıldızel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törenden sonra şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu, karanfiller bırakıldı. Kutlamalara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan daha sonra karakolda kutlamaları kabul etti.