Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda uçuş eğitimi alan pilotların gökyüzünde yaptığı geometrik hareketler, radara yansıdı.
MSB: “Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaşmıştır”
Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları çerçevesinde Samsun’da pratik uygulama yapıyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havaalanı semalarında birçok tur atan pilotlar, geometrik şekiller de çiziyor. Eğitim çerçevesinde havada istenen rotaları izleyen pilotlar, tekrar Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş yapıyor.
Havayolu şirketlerinin, deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nı tercih ettiği, eğitim uçuşlarının trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde yapıldığı öğrenildi.