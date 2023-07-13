Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda uçuş eğitimi alan pilotların gökyüzünde yaptığı geometrik hareketler, radara yansıdı.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları çerçevesinde Samsun’da pratik uygulama yapıyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havaalanı semalarında birçok tur atan pilotlar, geometrik şekiller de çiziyor. Eğitim çerçevesinde havada istenen rotaları izleyen pilotlar, tekrar Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş yapıyor.

Havayolu şirketlerinin, deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nı tercih ettiği, eğitim uçuşlarının trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde yapıldığı öğrenildi.