Samsun semalarındaki eğitim uçuşları, havaalanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yetkilileri, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, bugün de Samsun semalarında PGT012 kodlu uçağın birçok pilotla eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini söylediler.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun’da eğitim görüyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havaalanı semalarında 10’dan fazla tur atan pilotlar, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş yapıyor.

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