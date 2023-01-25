Türk dizi ve film oyuncuları Mısır’ın en gözde turizm merkezlerinden Şarm El Şeyh’te ağırlandı.

Türk dizi ve film oyuncuları Mısır’ın en gözde turizm merkezlerinden Şarm El Şeyh’te ağırlandı.

Türkiye’nin önde gelen başarılı oyuncuları, ‘Mısır’ın İncisi’ Sina Yarımadası’nda bulunan Şarm El Şeyh’te dört gün süren bir etkinliğe katıldı. Şarm El Şeyh’in tarihi, kültürel yapısı ve Kızıldenizi’ne hayran kaldıklarını belirterek, herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ettiler.

Join PR Ajansı’nın organize ettiği etkinlikte ünlü oyuncular Didem Balçın, Ekin Mert Daymaz, Simay Barlas, Gökçe Akyıldız, Zehra Yılmaz, Damlasu İkizoğlu, Emin Günenç ve Ali Gözüşirin Rixos Premium Seagate’de konakladılar.

Dünyanın doğal akvaryumu olarak adlandırılan Kızıldeniz’in incisi Şarm El Şeyh’te eğlenceli dört gün geçiren oyuncular, Tarihi Eski Çarşı, El Mustafa Camii, Sina Dağı, Naama Bay, Çöl safarisi, Bedevi çadırları ve birçok rotada keyifli dakikalar yaşamalarının yanı sıra, güneş ve denizin tadını da çıkarmayı da ihmal etmediler. Dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri olan Şarm El Şey’te dalış yapma fırsatını da yakalayan oyuncular zengin su altı habitatına şahit oldular.

’’Vizesiz seyahat etme imkânı ile Türk tatilcilerin tercih sebebi oldu’’

Organizasyonu gerçekleştiren Join PR kurucusu Ali Saçlı, “İklim şartları ve turistler için sunulan hizmetler, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması ile birlikte cazibe merkezi haline geldi. Hizmet kalitesi ile Mısır’ın en popüler turizm destinasyonu olan Şarm El Şeyh, dalış turizminde de Dünya’da öne çıkıyor’’ ifadelerini kullandı.

Ali Saçlı, ağırladıkları Türk oyuncuların etkinlikten ve programdan büyük keyif aldıklarını belirterek, yıl boyunca benzer organizasyonlara devam edeceklerini belirtti. Saçlı, Şarm El Şeyh’in 12 ay ve vizesiz seyahat edilebilir bir destinasyonda bulunduğunu sözlerine ekledi.