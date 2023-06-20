Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Meram Belediyespor takımı, şampiyonada aldığı 1 kupa, 2 şampiyonluk, 2 Türkiye rekoru ve toplamda 4 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.

Meram Belediyespor Türk Okçuluğu Takımı sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Meram Belediyespor okçuları, 1 kupa, 2 şampiyonluk, 2 Türkiye rekoru ve toplamda 4 madalya kazandı. 16-18 Haziran tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilen şampiyonada Meram Belediyespor sporcularından Emir Soydan, Eymen Doğaner ve Yiğit Kozak bireyselde Türkiye Şampiyonu oldu. Takım sporcuları toplam puanda ise Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarı yakaladı. Ayrıca Bireysel Erkeklerde Emir Soydan 63 okta 59 puan vurarak Türkiye şampiyonluğuna uzandı ve Türkiye rekorunu tekrar etti.

“Bize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu önemli başarılarından dolayı sporcuları, antrenörlerini ve Meram Belediyespor Kulübü yöneticilerini tebrik etti. Meram Belediyesporlu sporcuların katıldıkları tüm spor organizasyonlarında kendilerine büyük gurur yaşattıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Alınan her madalya, her şampiyonluk tabii ki önemli. Ancak Türk okçuluğu gibi bize ait bir spor dalında böylesi büyük bir başarının yakalanmış olması çok daha önemli ve çok daha manidar. Sporcularımızı ve hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.