Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Salihli Şubesi’nin 8. Olağan kongresinde yeni başkan Ednan Aras seçildi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Salihli Şubesi’nin 8. Olağan kongresinde yeni başkan Ednan Aras seçildi.

Türk Ocakları Salihli Şubesi Olağan Genel Kurulunu, ocağın hizmet binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını geçmiş dönem başkanlarından Ersin Aybar’ın yaptığı kongrede mevcut başkan Nuri Kaya aday olmazken, tek liste ile yapılan seçimde yeni başkan Ednan Aras seçildi.

Devraldıkları Türk Ocakları Bayrağını Salihli’de en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten yeni başkan Ednan Aras, “Bizler bu misyonun gönüllü neferleri olarak, bu milli ve ilahi misyonu sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yönetimimizin amacı Türk Ocakları’nın köklerine, değerlerine ve misyonuna bağlı kalarak, Salihli gençlerine ve insanlarına çeşitli etkinlikler yoluyla katkıda bulunmaktır” dedi. Yeni başkan Aras, 3 yıldır Türk Ocakları Salihli Şube Başkanlığı görevini yürüten Nuri Kaya’ya teşekkür etti.

Ednan Aras Başkanlığı’ndaki Türk Ocakları Salihli Şube Yönetimi Mahmut Süreyya Karaoğlu, Engin Taşkın, Mustafa Ünveren, Erdal Ataoğlu, Nurullah Özgen, Alper Gürcan, Serkan Sözer, Murat Şahin, Ercan Yıldız, Nurcan Avşar, Süleyman Kızıltuğ, Emre Kızılkaya ve Yaşam Gönenç, denetim kurulu Vedat Yüce, Cengiz Yılmaz, Erkan Tuğra Karabulut, Nurullah Akyıldız, Cem Yıldırım ve Alican Demir’den oluşurken, hars heyeti ise Ulvi Kürşad Bayram, Nuri Sapmaz ve Erdoğan Adıgüzel’den oluştu.

Öte yandan kongrede genel merkez delegeliğine ise Ednan Aras, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Mustafa Ünveren seçildi.