Türk Ocakları Adana Şube Başkanlığına Mustafa Halaçoğlu getirildi.

Türk Ocakları Adana Şube Başkanlığına Mustafa Halaçoğlu getirildi.

İki adayın yarıştığı seçimlerde Mustafa Halaçoğlu, 126 üyenin 81’inin oyunu alarak yeni başkan oldu. Yönetim kurulu Ali Karakuş, Orhan Gül, Hasan Tahsin Kaplan, Asiye Zeren Kaygusuz, Mustafa Dönmez ve Özcan Güler’den oluştu.

Başkan Mustafa Halaçoğlu, Türk Ocaklarının 1912 yılında kurulan bir kurum olduğunu belirterek, "Kamu yararı gözeten siyaset üstü bir kurumda başkanlık görevine getirilmemin onurunu yaşıyorum. Ocağımız vatan seven bir sivil toplum kuruluşudur. Devletimizin bekası ve Türk gençliğimizin geleceğinin yükü biz vatansever Türk milliyetçilerinin omuzlarındadır. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz" dedi.

Hedeflerinin öncelikle Türk Ocaklarına yakışır ve kalıcı bir yer temin etmek olduğunu vurgulayan Halaçoğlu, "Adana merkez ve 15 ilçemizde seminerler ve konferanslar düzenleyeceğiz. Türk Ocakları Akademisinin Adana’da tesisini gerçekleştireceğiz. Yardımlaşma sandığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim bursu, ekonomik gıda ve giyim yardımları yapacağız. Kentimizdeki tarihi ve kültürel varlıkların yer aldığı yerlere geziler düzenleyeceğiz" diye konuştu.