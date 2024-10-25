Eskişehir Türk Ocağı’nda Perşembe Sohbetleri’ne katılan Doç. Dr. Volkan Marttin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında konuştu.

Eskişehir Türk Ocağı’nda Perşembe Sohbetleri programının bu haftaki konuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ATAM Müdürü Doç. Dr. Volkan Marttin oldu. Cumhuriyet Bayramı’na az bir süre kala Eskişehir Türk Ocağı, günün anlamına binaen bir konuşmaya ev sahipliği yaptı. Doç. Dr. Volkan Marttin, konuşmasına yaşanan menfur terör olayında şehitleri ve tedavi görmekte olan yaralıları anarak başladı. Marttin, Türklüğe ve İslâm’a yönelmiş hayasızca saldırılar karşısında yıllarca süren boğuşmanın ardından kazanılan büyük Türk zaferinin Cumhuriyet’i hazırlayan en önemli etken olduğunu söyledi. Doç. Dr. Volkan Marttin, sözlerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve gelecek nesle emanet edenleri rahmet ile minnetle yâd ederek sonlandırdı. Eskişehir Türk Ocağı Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Topal’ın konuşmacıya berat takdimi ile gelecek haftanın etkinliğinin duyurusunun ardından program tamamlandı.