Bilecik, klasik Türk müziğinin zarif melodileriyle dolu özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konser, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl’ün katıldığı konser, Türk müziğinin unutulmaz eserleriyle, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böylesine değerli bir kültürel mirasa sahip olduğumuz için gururluyuz. Türk müziği, milletimizin geçmişten bugüne taşıdığı en kıymetli hazinelerden biridir. Bu özel akşamda bir araya gelerek hem kültürümüze sahip çıkıyor hem de birlik duygumuzu güçlendiriyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Türk Müziği Topluluğu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki bölümden oluşan konser programında, segah, nihavent, hicaz, acemkürdi, kürdilihicazkar gibi çeşitli makamlar üzerinden seçilen eserler icra edildi. İlk bölümde daha klasik eserler seslendirilirken, ikinci bölümde farklı yörelerden türkülere yer verilerek müzikseverlere zengin bir repertuar sunuldu. Sanatçılar, güçlü yorumlarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bu anlamlı etkinlik, Türk müziğine olan sevgiyi pekiştirirken, izleyicilerden büyük beğeni topladı.