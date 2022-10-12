Denizli Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirileceği özel konseri bu kez Pamukkale Üniversitesi’nde düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirileceği özel konseri bu kez Pamukkale Üniversitesi’nde düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halkının gönlünde taht kuran 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin girişimleriyle 13 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Pamukkale Üniversitesi içerisinde yer alan PAÜ Amfi’de gerçekleşecek olan konserde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. 90’lar konserinde Hakan Eyiden ve solist Aydanur Demir 90’ların en sevilen eserlerini seslendirecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.