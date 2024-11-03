Türk müziğini genç nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Erkişi çifti, yürüttükleri projeler ve geleceğe yönelik hedeflerini temsilcimiz Özlem Özgüt Yörekli'ye anlattı.ÖZLEM ÖZGÜT YÖREKLİ - abdpost.com / ABD(İGFA) - Müzik okullarında eğitim veren ve çeşitli konser projeleriyle Türk kültürünü ABD'de tanıtmaya çalışan çift, gelecek projelerine dair önemli detayları anlattı. Müzik kariyerlerine dair detaylar veren Aslıhan ve Ertuğrul Erkişi çifti, Amerika’ya yerleşme kararlarının nasıl şekillendiğini ve burada neler başardıklarını paylaştı.

TÜRK MÜZİĞİNİN AMERİKA'DAKİ YERİ Türk müziği ve kültürünün Amerika’daki önemi üzerine derinlemesine tartışmalar yapan Aslıhan Erkişi, müzik kariyerinin ailesinin müzikal geçmişiyle şekillendiğini ve Amerika’ya yerleşme kararlarının, Türk müziğini tanıtma ve öğretme hedefine dayandığını vurguladı. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak müziğe olan ilgisinin nasıl geliştiğini aktaran Erkişi, halası ve anneannesinin müzikteki etkisini de paylaştı. "Müzik benim hayatımın merkezinde yer alıyor" diyen Erkişi, genç yaşta edindiği müzik eğitimlerinin kariyerine nasıl yön verdiğini dile getirdi.

MÜZİK OKULLARI VE ETKİNLİKLER

Ertuğrul Erkişi, son üç yılda Amerika'nın birçok eyaletinde konserler verdiklerini belirterek, Türk müziğine olan ilginin nasıl arttığını anlattı. "New Jersey, New York, Chicago, ve San Francisco gibi büyük şehirlerde sahne aldık" diyen Erkişi, müzik okullarında enstrüman dersleri, kadın ve çocuk koroları gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Aynı zamanda bestekar da olan Ertuğrul Erkişi, "İlk başta katılımcılar zorluk çekiyor, ama zamanla Türk müziğini benimsemeye başlıyorlar. Bu süreç, müziğin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

KİMLİK VE KÜLTÜREL AİDİYETİN ÖNEMİ

Türk müziğinin yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda kimlik ve kültürel aidiyetin korunmasında kritik bir rol oynadığını belirten Aslıhan Erkişi, "Amerika’da yaşayan Türk gençlerinin kendi kültürlerini tanıması gerekiyor" dedi. Erkişi, bu bağlamda yürütülen projelerin önemini dile getirerek müziğin, gençlere kültürel köklerini hatırlatmakta ve aidiyet hissini güçlendirmekte etkili bir araç olarak öne çıkıtığına vurgu yaptı. Aslıhan Erkişi, "Çocuklarımıza kendi kimliğimizi öğretmezsek, kaybolma riskimiz var" diyerek, kültürel değerlerin aktarımının önemine dikkat çekti.

ZORLUKLAR VE GELECEK PROJELER

Türk sanatçılarının kültürel etkinliklerde karşılaştıkları zorlukları da ele alan Erkişi çifti, Türk müziği ve kültürü ile ilgili projelerin devam edeceği konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Ertuğrul Erkişi, "Bize sadece konsere gelen müzisyenler güzel şarkı söyleyecekler diye bakmayın; aynı zamanda çocuklarınıza Türkçe öğretiyoruz ve kimliklerini hatırlatıyoruz" dedi. Erkişi, Türk müziğinin, çocukların kültürel kimliklerini korumalarında bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

14 FARKLI DİLDE ŞARKILAR SESLENDİRİYORLAR

Türk müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve farklı kültürlerle işbirlikleri gerçekleştirmek adına yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanacağını belirtti. "Yunan sanatçılarla ortak projeler gerçekleştirdiğimiz konser serilerimiz var" diyerek, bu tür etkinliklerin kültürel zenginliği artıracağını belirten Erkişi, "14 farklı dilde şarkılar seslendirerek, bu coğrafyaların ortak müzikal mirasını tanıtıyoruz" dedi. Erkişi, söz konusu kültürlerin insanlarından da olumlu tepkiler alarak talebin çoğaldığına da vurgu yaptı.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu ve kültürel etkileşimin önemini vurgulayarak, projelerine ve etkinliklerine devam etme kararlılığını dile getiren Aslıhan ve Ertuğrul Erkişi gelecek planlarının sadece Türk müziği ile sınırlı kalmayıp, farklı kültürlerle bir araya gelerek zenginleşmek üzerine kurulu olduğunu belirtti.