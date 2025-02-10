Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla gönüllü solistlerden oluşan Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Yunusemre Belediyesi, güzel bir kültür sanat etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda sahne aldı. Konseri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan ve Hakan Gürtunca, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş dinledi. Etkinlikte konuşan, Başkan Yardımcısı Gürtunca, soğuk kış gecesinde şarkılar ile ısınacaklarını belirterek şarkıların hayatın rengi olduğunu kaydetti. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Mehmet Arslan ise "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değeri vurgulamıştır. Ülkemiz yıllardır her anlamda maalesef sefalet içindedir. Müzik ruhun gıdasıdır temelinde, ülkemizdeki moral bozukluğumuzu belediye Başkanımız Semih Balaban öncülüğünde yapılan etkinlik ile biraz olsun gidereceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

CHP İl Başkanı İlksen Özalper ise "İçinde bulunduğumuz günler hepimizin canını yakan zor günler. Bu tür etkinlikler birazcık ta olsa bu acılarımıza merhem oluyor. Ülkenin bu karanlık gündeminden uzaklaşmış oluyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Müzik ve sanat Yunusemre’nin her yerinde olacak

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediyesi olarak sanata önem vermek bizim en önemli önceliklerimizdendir. Sanatı her anlamda her kesime yaymak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Müziği ve sanatı hem kırsal hem de merkez mahallelerimize götürüyoruz. Belediye olarak kültürel anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Şef Oya İzci’nin eşliğinde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Dinleyiciler, ayakta alkışladığı programın sonunda emeği geçenlere teşekkür etti.