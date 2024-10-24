Düzce’nin zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan ‘Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları’ kitabının ikinci baskısı tamamlandı.

Yerel lezzetlerin ve geleneksel tariflerin bir araya getirilerek Düzce’nin gastronomik zenginliğinin ön plana çıkarıldığı kitapta, yeni reçetelerle birlikte 321 yöresel lezzet yer aldı. Türk mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip olan Düzce mutfak ve yemek kültürünün ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amacıyla Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları’ kitabının ikinci baskısı tamamlandı.

“Geleneklerimizle geleceğe” sloganı ile hazırlanan ve Düzce’nin gastronomik zenginliğini yansıtması açısından adeta bir rehber niteliği taşıyan kitapta, yerel malzemelerle hazırlanan ve nesilden nesile aktarılan geleneksel tarifler yer alıyor.

İlk baskısı 2021 yılında yayınlanan ve Düzce mutfağına ait birbirinden lezzetli ve özgün 285 tarifi barındıran kitap, ikinci baskısında 81 yeni tarifin eklenmesiyle daha da zenginleştirildi.

İlin yemek kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla hazırlanan kitapta, bölgenin doğal ve taze ürünleri kullanılarak hazırlanan 38 çorba, 61 salata, meze ve zeytinyağlı, 60 ana yemek, 32 hamur işi, 14 mantı ve makarna, 10 pilav, 44 tatlı, 9 ekmek, 10 içecek, 29 kahvaltılık, reçel ve çeşitli ürün tarifleri yer aldı. Yeni baskıda, Düzce’nin 14 coğrafi işaretli ürününe de yer verildi.

Başkan Özlü “Tüm zenginliğimizi daha kapsamlı bir şekilde ulaştırmayı hedefledik”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Gazi diyarı Düzce’nin kendine özgü ürünlerinin harmanıyla oluşmuş lezzet sırlarını içeren ‘Düzce Yemekleri’ kitabının büyük bir emek, özen ve titizlik ile bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce hazırlandığını hatırlatarak, “Düzce’mizin her ilçesi, her bir köyü karış karış gezilerek, nesilden nesile aktarılan mutfak kültürümüz en aslına uygun haliyle kaleme alınarak gastronomi uzmanlarının ve lezzet avcılarının beğenisine sunuldu. İlk baskısında

285 yemeğin yer aldığı kitabımıza ikinci baskısında 81 yeni tarifin de eklenmesiyle, tüm zenginliğimizi daha kapsamlı bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmayı hedefledik. Düzce mutfak kültürünü tek bir cümle ile özetlemek gerekirse ‘Her bir heybeden aldığımız ürünlerin tek bir tencerede pişmesiyle ortaya çıkan, birliği ve beraberliği simgeleyen, kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman ise gülümseten hikayeleriyle gelenekten geleceğe uzanan Düzce Mutfağı’ ifadesini kullanabiliriz” dedi.

Düzce Belediyesi, 321 kadim reçete ve asırlık yemek tariflerinden oluşan ‘Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları’ kitabı ile şehrin kültürel mirasının korunmasına da katkı sundu.