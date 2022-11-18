UŞAK (İHA) – Türkiye’nin tanınmış mutfak sanatı uzmanlarından Ramazan Bingöl, Uşak mutfağına bayıldı. Özellikle “Demir Tatlısına” hayran olan Bingöl, çok sayıda demir tatlısı yedi.

UŞAK (İHA) – Türkiye’nin tanınmış mutfak sanatı uzmanlarından Ramazan Bingöl, Uşak mutfağına bayıldı. Özellikle “Demir Tatlısına” hayran olan Bingöl, çok sayıda demir tatlısı yedi.

Yemek üzerine programlar yapan ve aynı zamanda Türk Mutfak Sanatı Uzmanı olan Ramazan Bingöl, Uşak Belediyesi tarafından oluşturulan Uşak Belediyesi Zümra Kadın Topluluğunca hazırlanan bir programda Uşak mutfağını tanıdı ve yerel yemeklerini tattı. Uşak mutfağının, yakın zamanda Türkiye’nin en önemli mutfaklarından birisi olacağına inandığını kaydeden Ramazan Bingöl, Türk ve dünya mutfak sanatı uzmanları ve de tüm gurmelere Uşak mutfağını tanımalarını önereceğini açıkladı.

Bingöl, “Başkanımıza göstermiş olduğu b mükemmel misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Naçizane Türkiye’nin her ilini gezmiş ve mutfağını bilen biri olarak şunu söylemek isterim ki; Uşak mutfağı hak ettiği yerde değil. Gördüğüm kadarıyla Uşak Mutfağının lezzeti, fevkaladenin fevkinde. Bir lezzet ve yemekler var. Ben, bundan sonra dünyada dünyadaki bütün yemek uzmanı ve gurmelere Uşak’a gitmelerini ve bu lezzetli Uşak yemeklerini tatmalarını önereceğim. Hele ‘Demir Tatlısı’ Türkiye’nin birçok yerinde unutulan ama Uşak’ta en güzel şekilde yapılan bir tatlı. Erikten yapılan bir şerbet var ki; akıl almaz. Uşak Mutfağı yakın zamanda Türkiye’nin en önemli bir mutfağı olacaktır. Buna eminim. Çünkü Mehmet Başkanım bu işe gönül vermiş. Zaten bir şehri yaşatan sanat ve kültürdür. Yemekte kültürün en önemli unsurudur. Uşak Belediye Başkanı Çakın’a, Uşak mutfağını tanıtma gayretinden ve konukseverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Demir tatlısı ve erik şerbeti inanılmaz bir lezzet”

Uşak Kent Tarihi Müzesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak’ımız, daha çok sanayisi ve halısı ile biliniyor. Ama biz, Uşak’ın yemeklerinin ve gastronomisinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Onun için zaman zaman Sayın ramazan Bingöl gibi bu konuda uzmanlaşmış isimleri ilimize davet ederek Uşak Mutfağını tanıtmak istiyoruz” dedi.