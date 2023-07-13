Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün, TÜBİTAK dönem projesi dahilinde destekleme hakkı kazanan “Moleküler Gastronominin Türk Mutfağında Kullanılabilirliği” başlıklı projesinin uygulama yöntemi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağında gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Muammer Mesci danışmanlığında ve 3. sınıf öğrencilerinden Betül Sena Alkan’ın projesinin uygulama yöntemi, Batı Karadeniz’de yetişen “Kokulu Üzüm, Karadeniz Somonu ve Kaldirik Otunun” kullanımı ve Moleküler Gastronomi teknikleriyle Öğr. Gör Atıf Akkil ile birlikte gerçekleştirildi.

Uygulamada moleküler tekniklerden ‘’Köpükleştirme, Sou-Vide” pişirme yöntemleri kullanıldı. Ayrıca tamamlayıcı ürün olarak yine Karadeniz’de yetişen “Kaldirik Otunun” farklı pişirme tekniği kullanılarak birkaç formada ürün üretimi gerçekleştirildi.

Uygulamada elde edilen bilgiler raporlaştırılarak, “Moleküler Gastronominin Türk Mutfağında Kullanılabilirliği” başlıklı proje sonuçlandırıldı.

Projede uygulanan Sous-Vide tekniği için gerekli olan vakum makinesi, proje bütçesiyle alınarak Yüksekokul Gastronomi Mutfağına kazandırıldı. Proje ile birlikte, bölgeye ait ürünlerin genele tanıtılması ve yaygın kullanımı için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.