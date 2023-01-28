Türk musikisinin usta isimlerinden Kani Karaca, Fatih’te “Karanlıkta Bir Sada: Kani Karaca” adlı sergi ile anıldı.

Türk musikisinin usta isimlerinden Kani Karaca, Fatih’te “Karanlıkta Bir Sada: Kani Karaca” adlı sergi ile anıldı.

Türk musikisi icracısı, mevlithan, hafız ve ses sanatkarı Kani Karaca’nın hayatından fotoğraflar, CD ve kasetler, özel eşyaları ve müzik aletlerinin yer aldığı “Karanlıkta Bir Sada: Kani Karaca” sergisi, Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Kani Karaca’nın oğlu Prof. Dr. Mehmet Ali Karaca ve serginin küratörü Mehmet Güntekin katılırken, sergiye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sergi sonrası ise Karaca’nın eserlerinin çalındığı kısa bir konser verildi. Serginin 28 Nisan 2023 tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.

“Türkiye’ye klasik musikimizi tanıtan bir isimdir”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kani Karaca bizim kuşağın da dahil olmak üzere uzunca bir dönem genç nesillere tüm dünyaya ve Türkiye’ye klasik musikimizi tanıtan bir isimdir. Keyifle gezeceğiniz bir sergi. Burada hocamızın evladının da bahsettiği gibi okuduğu ilahilerle mutlaka gönlümüzde müstesna bir yer edindi. Biz de Fatih Belediyesi olarak aslında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Samimiyetle gayret ediyoruz. Köklü musikimizin seçkin örneklerinin günümüze ulaşmasında büyük pay sahibi olan isimlerden merhum Kani Karaca’nın daha yakından bizler için hem de genç nesiller için tanınmasını arzu ettik” dedi.