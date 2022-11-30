Trabzon’un Uzun Sokak caddesinde kurulan mühendislik ve mimarlık firması olan NKY, Uluslararası Tasarım Firmaları (ENR) listesine girme geleneğini son 7 yıldır üst üste sürdüren Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek Türk firması olarak dünyanın sayılı mühendislik ve mimarlık firmaları arasındaki yerini aldı.

Trabzon’un Uzun Sokak caddesinde kurulan mühendislik ve mimarlık firması olan NKY, Uluslararası Tasarım Firmaları (ENR) listesine girme geleneğini son 7 yıldır üst üste sürdüren Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek Türk firması olarak dünyanın sayılı mühendislik ve mimarlık firmaları arasındaki yerini aldı.

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler veren NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı, dünyanın 9 farklı lokasyonunda ofisleri bulunduğunu hatırlattı. Yazıcı "Suudi Arabistan, İngiltere, Gürcistan, Bangladeş, Libya’da Kuveyt’te, Kazakistan, Dubai’de ve yakında zamanda Romanya’da ofisi olacak. Burada Avrupa Birliği’nin finans ettiği 508 Milyon Euro’ya mal olacak Romanya’nın en önemli hastanesinin tasarım ve proje yönetimi sürecini üstleneceğiz. Kendi alanında dünyanın en iyi ilk 100 firmasından bir tanesiyiz. NKY Türkiye’den ENR listesinde ilk 100 e girebilen tek tasarım ve mühendislik firmasıdır Bugün NKY Hizmet İhracatçıları arasında kendi sektöründe lider bir firma. Her yıl ülkeye 300 milyon dolara yakın sadece bilgi ve mühendislik satarak ihracat yapmaktayız. Bundan dolayı en son ödül töreninde ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldık. Bu bizi gururlandırıyor" dedi.

"Mısır’dan ve Hindistan’dan neyimiz eksik"

Yazıcı, başarının bitiş çizgisi olmayan bir yarış olduğunu vurgulayarak "Başarı bitiş çizgisi olmayan bir yarış. Burada ’Ben başardım, bitti’ demek bize yakışmaz. Yeni başarılarımızdan sonra önümüze yeni hedefler koymaya başladık. NKY bünyesinde bin 800 mimar ve mühendis çalıştırmakta. Bu rakamı 5 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya üzerinde 9 farklı lokasyonda yapmış olduğumuz hizmetleri daha da arttırmak istiyoruz. Ülkemizin hizmet ihracat yapması lazım. Türkiye 80 milyon nüfusu ile bunu başarabilecek ülkelerden bir tanesi. Bizim Mısır’dan, İtalyadan, Hindistan’da neyimiz eksik. Bunu başarabiliriz. O yüzden gece-gündüz çalışıyoruz. Suudi Arabistan’daki operasyonlarımızı hızlandırdık. Özellikle Kuveyt’teki çalışmalarımızı hızlandırdık. Oralarda NKY çok iyi bilinen ve sevilen bir Türk firması. Göğsümüzde de Türk bayrağı taşıdığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’nin Avrupa’nın başına bela olan resesyona girmeden zor süreci atlatacağına inananlardanım"

Siyasetten bağımsız olarak düşük faiz politikasını doğru bulanlardan biri olduğunu belirten Yazıcı, "Özellikle ihracat yapan firmalar için bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de maliyetler düştü. Bunu bir iş insanı gözüyle söylüyorum. Buda Türkiye’ye yatırımların gelmesinin önünü açtı. Birçok uluslar arası lojistik firması Türkiyede yatırım yapmak için yarışıyor , bu tesislerden bazılarının proje yönetimini NKY yapmakta. 2023’de özellikle ekonominin düzeleceğini ve Türkiye’nin Avrupa’nın başına bela olan resesyona girmeden bu zor süreci atlatacağına inanlardan biriyim" ifadelerini kullandı.

"Yüzümüzü Ortadoğu’dan sonra Avrupa’ya ve ABD’ye çevirdik"

NKY olarak artık yüzlerini Ortadoğu ülkelerinin dışında Avrupa’ya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdiklerini belirten Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık yüzümüzü sadece Ortadoğu ve Körfez ülkelerine değil Avrupa’ya ve Amerika’ya döndürdük. Düne kadar trenlere binip Avrupa’ya işçi olarak giden insanlarınımız vardı. Artık o ülkelere tecrübe , tasarım ve mühendislik satabiliyoruz. Bunu çok önemli buluyorum. Yeni Dünya’da Türk mühendislik firmalarının çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."