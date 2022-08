Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un nükleer endüstri alanında düzenlenen 'yılın insanı 2021' yarışmasının kazananları oldu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un nükleer endüstri alanında düzenlenen 'yılın insanı 2021' yarışmasının kazananları oldu. Yarışma, her yıl Rus nükleer endüstrisindeki nükleer işletmelerden yaklaşık 300 bin çalışan arasında düzenleniyor.

Su kimyası laboratuvar projesinin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için önerilerde bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin kimya atölyesinin birincil devresinin kimyasal analizi uzmanı Çiğdem Yılmaz, bor-10 izotopunun analizi için kütle spektrometresi yerine yüksek çözünürlüklü bir atomik absorpsiyon spektrometresi kullanmayı önermesi dolayısıyla, Rosatom Genel Müdürlüğünce 'yükselen yıldız' özel ödülüne layık görüldü.



"Bu ödül bana Akkuyu NGS'de yeni başarılar için ilham veriyor"

Laboratuvarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bazında yaptığı araştırmalar, Türk nükleer endüstrisinin bilimsel ve teknik potansiyelinin geliştirilmesi ve Türkiye'deki diğer NGS inşaat projeleri için referans oluşturması açısından önem taşıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin kimya atölyesinin birincil devresinin kimyasal analizi uzmanı Çiğdem Yılmaz, ödüle layık görülmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok mutluyum. Bu ödül bana Akkuyu NGS projesinde gerçekleştirilebilecek yeni başarılar için ilham veriyor. Santraldeki meslektaşlarımın çoğu, nükleer teknolojilerin derinlemesine incelenmesiyle ilgileniyor ve biz de teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu ödül, Akkuyu Nükleer Santral projesindeki ‘bilgi aktarımı’ sürecinin bir meyvesidir. Proje için eğitim programına katılan Türk vatandaşları, önde gelen Rus üniversitelerinde ‘nükleer enerji mühendisliği’ dalında prestijli bir eğitim alırlar ve daha sonra mevcut nükleer santrallerde yaptıkları stajlarda teorik bilgilerini pekiştirirler. Bir nükleer santralin içeriden nasıl inşa edildiğini, nasıl denetlendiğini, hangi sistem ve bileşenlerle çalışmasının sağlandığını biliyoruz. Bugün, gelecek vaat eden ve yüksek teknolojili endüstri için bir yol haritasının belirlenmesinde ve ülkemizde nükleer enerji lisans tabanının oluşturulmasında şimdiden doğrudan rol oynuyoruz. Teknoloji transferi bu şekilde sağlanıyor, ülkemizin nükleer enerji hayali böyle gerçekleşiyor. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum.”

Akkuyu NGS'de çalışacak personeli yetiştirmeye yönelik Rus-Türk ortak eğitim programının bir parçası olarak pek çok genç Türk mühendis eğitimlerini başarıyla tamamlayarak projede çalışmaya başladı. Genç mühendisler edindikleri bilgileri hayata geçiriyor.



Öte yandan Rosatom Genel Müdürlüğünce 'güvenilir destek' özel ödülüne Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Andrei Pavliuk layık görüldü. Pavliuk, nükleer alanda görev yapan uzmanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapım aşamasındaki Akkuyu NGS için işletim ve inşaat personeli istihdam etmek amacıyla bir personel akış sistemi başlattı ve endüstri çapında uluslararası bir İK ekibi kurdu. Sistem, istihdam oranını artırmayı, işe alım sürecini kısaltmayı ve 2021 işe alım planını hayata geçirmeyi sağlıyor. Bu sistem sayesinde projeye katılmak isteyen yerel halk istihdam edilebiliyor. Geçen yıl mart ayında Gülnar'da Akkuyu NGS İstihdam Merkezi kuruldu. Merkezin faaliyete geçtiği yıl boyunca, yüzlerce uzman ilk nükleer santralde ekibe katıldı. En fazla başvurulan pozisyonlar arasında trafik kontrolörlüğü, sapancılık, kalıpçılık, kaynakçılık, montajcılık, güvenlik görevlisi bulunuyor. Boş pozisyonları hızla doldurmak için, merkez temsilcileri bir aday havuzu oluşturdu. Merkez, havuzu sürekli olarak yeniliyor. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, bölgede nükleer santral inşaatının başlamasıyla neredeyse hiç işsizlik olmadığını ve birçok tarım kooperatifinin büyük mevsimlik işçi sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları (İK) Direktörü Andrei Pavliuk, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti; “İK departmanımızın son derece profesyonel olan ekibi etkili bir işe alım sistemi oluşturdu. Böyle bir sistemin oluşturulması planlama, hazırlık, seçim ve kayıt işlemlerinin yanı sıra nitelikli NGS işletim personelinin işe alınmasının organize edilmesi açısından da yurtdışındaki diğer NGS inşaat projelerinde kullanılmasını mümkün kılıyor.”

Bu, genç Türk nükleer bilim adamlarının 'yılın insanı' yarışmasındaki ilk zaferi değil. 2019 yılında Akkuyu NGS'nin türbin bölümünün sistemlerinin iyileştirilmesi için teknik çözümler öneren Akkuyu Nükleer A.Ş. Türbin Bölümü Uzmanı Mehmet Kaynar'a, Rosatom Genel Müdürlüğünce 'yükselen yıldız' dalında özel diploma verildi.



"Rus nükleer teknolojilerini Türk meslektaşlarımıza aktardığımız için gurur duyuyorum"

Akkuyu Nküleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da meslektaşlarını nükleer alandaki çalışanları ve prestijli yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek şunları söyledi; "Nükleer enerji özel bir endüstridir. Her konuda mükemmel olmayı gerektirir. Hepimiz için kalite önemlidir, çünkü söz konusu olan güvenliktir. Rus nükleer teknolojilerini değerli Türk meslektaşlarımıza aktardığımız için gurur duyuyorum. Onlar bunu benimsemekle kalmıyor, teknolojileri geliştiriyor ve yeni çözümler sunuyorlar. Ayrıca, ülkelerinin nükleer geleceğini kendi elleriyle inşa eden tüm Türk inşaatçılara da minnettarlığımı ve takdirlerimi sunuyorum. Projeye dahil olan şirketlerin sahadaki tüm haklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Projede halihazırda yüzlerce Türk şirket yer alıyor ve sayıları daha da artacak. Hep birlikte yerelleşme hedeflerimize doğru ilerliyoruz.”

Akkuyu NGS inşaat projesi en aktif aşamasında bulunuyor. Santralin 4 güç ünitesinin inşası tam ölçekli olarak devam ediyor. Türk taşeron firmaları da sahada yer alıyor. NGS inşaatı için ana yüklenicinin değişmesi nedeniyle, santral sahasında görev yapan hemen hemen tüm taşeron şirketleri yeni bir ana yüklenici olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile projede çalışmaya devam etme kararı aldı. Sözleşmelerin çoğu imzalandı, geri kalan sözleşmeler de imza aşamasında bulunuyor. Akkuyu NGS'nin hem inşaat uzmanlığı hem de işletim personeli pozisyonları için aktif işe alım gerçekleştiriliyor.