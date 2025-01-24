Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve beraberindeki 7 kişilik heyet, Eskişehir ziyareti kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak ve araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla gerçekleşen görüşme, stratejik öneme sahip iş birliklerine zemin hazırladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu liderliğinde hareket eden Atatürk Üniversitesi; 68 yıllık tecrübesi, donanımlı altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla bilimsel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerli motor teknolojisinin geliştirilmesine yönelik bu kapsamlı iş birliği, üniversitenin ülkeye sunduğu katkıları daha da ileri taşıyacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Motor Teknolojisinde Ortak Çalışmalar

Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi ve TEI arasında, Türk motorlarının geliştirilmesi için yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu iş birliği, yerli ve milli motor teknolojilerinin daha ileriye taşınmasında önemli bir rol oynayacak.

Motor Testleri Atatürk Üniversitesinde Gerçekleştirilecek

Anlaşmanın bir diğer önemli sonucu ise TEI tarafından geliştirilen uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesinde yapılması oldu. Bu adım, üniversitenin teknik altyapısının ve mühendislik birikiminin Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacak.

TEI, Ülke Teknolojisine 40 Yıldır Hizmet Ediyor

1985 yılında kurulan, 2010 yılından itibaren global düzeyde bir tasarım ve üretim merkezi olarak faaliyet gösteren TEI, uçak motorları üretimi, montajı ve test süreçlerinde Türkiye’yi uluslararası pazarda temsil eden öncü bir kuruluş olarak hizmetini sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi ile yapılan bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin motor teknolojilerinde daha bağımsız ve güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor. Atatürk Üniversitesinin yüksek teknoloji alanındaki katkılarını genişleten bu anlaşma, yerli sanayiye yönelik güçlü adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu iş birliğinin Türk savunma sanayisine ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunacağını vurgulayarak: "Bilim ve teknolojide milli hedeflerimize ulaşmak için akademi ve sanayinin birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.