Türk moda endüstrisi, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak başarılı gençlerin tercihinin tekstil mühendisliği olması için kesenin ağzını açtı. Hazır giyim ve tekstil sektörleri tekstil mühendisliğini tercih edecek Z kuşağındaki başarılı gençlere asgari ücret tutarında burs, iş garantisi ve başarılı bir kariyer vaat ediyor.

Ticaret Bakanlığının onayıyla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki sektör kurullarının omuz verdiği burs programının temelleri, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından 2018 yılında “Tekstilde Gelecek Var” mottosuyla, “Modanın Mühendisleri” ismini verdiği projeyle atıldı. EHKİB’in tekstil mühendisliği algısını yükseltmek amacıyla başlattığı proje, 2019 yılında Türk moda endüstrisinin tüm bileşenlerinin güçlerini birleştirmesiyle “Tercihim Tekstil Mühendisliği” isimli burs projesine dönüştü. Projenin başladığı 2019 yılından bu yana başarılı üniversite öğrencilerinin burs programındaki mühendislikleri tercih tekstil mühendisliğini tercih etmesinde asgari ücret tutarında burs ve iş garantisinin etkili olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geri ödemesiz olan burstan ilk 20 bine giren öğrencilerin asgari ücret tutarında yararlanacağını, ilk 20 bin-50 arasında yer alan öğrencilerin yüzde 70, ilk 50 bin-80 bin aralığındaki öğrencilerin ise yüzde 50 oranında bursa hak kazanacaklarını dile getirdi.

Her yıl 3,5 milyon civarında gencin üniversite sınavına girdiğini, ancak emek yoğun sektörlerin nitelikli mühendis bulma konusunda sorunlar yaşadığını dile getiren Eskinazi, “Projenin hayata geçtiği 2019 yılından bu yana tekstil mühendisliği daha çok tercih edilir hale geldi. Yıllık 32 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İstihdamda lider sektörüz, Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçı sektörüyüz. Yaklaşık 20 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veriyoruz. AB’nin en büyük ikinci tekstil ve ham maddeleri tedarikçisi, en büyük üçüncü hazır giyim tedarikçisiyiz. Dünyada elyaf üretiminden hazır giyim üretimine kadar tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarını gerçekleştirebilen birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Sektörümüz, üretim ve istihdamdaki ağırlığıyla, sürekli büyüyen ve pozitif yönde ayrışan, gençlerimizin kendi kabiliyetine göre, isteklerine göre yön seçebilmelerinin mümkün olduğu, çok çeşitli çalışma sahalarına sahip dinamik sektörlerden biri. Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanları yanında, Ar-Ge, imalat, satış, pazarlama, tekstil makinalarının hepsi tekstil mühendisliğinin alanına giriyor. Gençlerimizi Tekstil Mühendisliği’ni tercih etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sertbaş: “279 genç burslu okuyor”

Türkiye’de istihdamda lider sektör konumunda olduklarına temas eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, perakende sektörü dahil 2 milyonu aşkın insana iş olanağı sunduklarını, bu büyük istihdamda en kritik kitlenin tekstil mühendisleri olduğunu, geçtiğimiz dört yıllık süreçte 279 öğrencinin burslu olarak tekstil mühendisliği eğitimi alma hakkı kazandığını kaydetti.

Katma değerli ihracatla öne çıkan bir sektör olduklarının altını çizen Sertbaş, “Türkiye’nin kilogram ortalama ihraç fiyatı 1,5 dolar seviyesindeyken hazırgiyim sektörü olarak Türkiye genelinde 15,7 dolara, Ege Bölgesi’nde 21,5 dolara ulaşıyoruz. Bu rakamları 40 dolar seviyelerine çıkarmak için işini seven, başarılı ve ileri yönelik hedefi olan genç tekstil mühendislerin sektördeki varlıkları çok kritik” tespitinde bulundu.