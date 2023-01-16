Türk moda endüstrisi, 2022 yılında 1 milyar dolarlık ihracata imza attığı, yıllık 120 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına 2 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Türk moda endüstrisi, 2022 yılında 1 milyar dolarlık ihracata imza attığı, yıllık 120 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına 2 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ticaret Bakanlığının hedef pazar olarak belirlediği ABD’de 17-18 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na ilk kez 10 firmayla milli katılım organizasyonu düzenliyor. New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın 2023 yılındaki ilk dış pazar faaliyetleri olduğu bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılında agresif bir pazarlama hedeflediklerini, 2022 yılında 2 fuara milli katılım organizasyonu yapmışken, 2023 yılında bu sayıyı 6 fuara çıkardıklarını kaydetti. Sertbaş, Türk moda endüstrisinin ABD’ye 2 milyar dolar ihracat hedeflediğini belirtti.

"Amerika, AB’den sonra en büyük ikinci pazarımız"

Türkiye’nin hazır giyim ihracatında Avrupa Birliğinin (AB) açık ara birinci pazar olduğunu hatırlatan Sertbaş, “Amerika ise ihracatımızda AB’nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyadan yıllık 120 milyar dolarlık hazır giyim ürünleri ithal ediyor. Ticaret Bakanlığımızın ABD’yi hem hedef ülkeler arasına alarak yüzde 20 ilave destek sağladı hem de uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde bu pazara büyük önem veriyor. İki ülke arasında dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi var. En büyük ihraç pazarımız AB’de güçlü bir resesyon beklentisi var. Tüm bu nedenlerden dolayı ABD pazarında daha güçlü var olmak istiyoruz. New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez düzenleniyor. İki fuarda da yer alacağız. Ticaret Bakanlığımıza ABD pazarında bize sağladığı ekstra destekler için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Güçlü bir alternatif sunuyoruz"

New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nın ABD’nin en önemli moda fuarlarından biri olduğu bilgisini paylaşan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Uzak Doğu’dan konfeksiyon ürünleri ihtiyacını karşılayan ABD’li markaların, bozulan tedarik zinciri, artan maliyetler ve artan riskler karşısında yeni bir arayışa yöneldiklerini, yıllardır Avrupa’nın ve ABD’nin önemli markalarına üretim yapan, esnek üretim yeteneğine sahip, güçlü tasarım altyapısı olan Türk moda endüstrisi olarak ABD pazarında Uzak Doğulu üreticilere güçlü bir alternatif sunduklarının altını çizdi.

’Sektörel Ticaret Heyeti’

Türkiye’nin 2022 yılında ABD’ye yaptığı hazır giyim ihracatının yüzde 6’lık artışla 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Uğuz, “ABD’nin hazır giyim ithalatından yüzde 1 civarında pay alıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 2’ye, ihracatımızı da 2 milyar dolara çıkarmak. Bu amaçla New York Premiere Vision Manufacturing Fuarı’nda kuracağımız ilişkileri desteklemek ve yeni ticari bağlantılar kurmak amacıyla 2023 yılının sonbaharında ABD’ye yönelik ’Sektörel Ticaret Heyeti’ organize etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında üç kez ABD’de pazarlama faaliyetimiz olacak” diye konuştu.