İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen mobilya fuarında yerli firmalar son teknoloji ürünlerini sergiledi. 1961 yılından beri düzenlenen fuarda bu sene 181 ülkeden ziyaretçi, 2 bin katılımcı marka yer aldı.

Türk mobilya sektörü İtalya’da yabancı yatırımcı ve ziyaretçilerle buluştu. Bu yıl 61.’si düzenlenen fuara 181 ülkeden ziyaretçi ve 2 bin marka katıldı.

Fuar 31 ülkeden 550 genç tasarımcı, 18 ülkeden 28 tasarım okulu ve üniversite dahil olmak üzere 37 farklı ülkeden 2 bin katılımcı markayı ağırlamanın yanı sıra yüzde 47’si yurtdışından olmak üzere 5 bin 400 akredite gazeteci tarafından takip edildi. Fuarda Çin, İtalya’nın ardından ilk ülke konumuna geri dönerken onu Almanya, Fransa, ABD, İspanya, Brezilya ve Hindistan izledi.

Fuarın Türk mobilya sektörünü için önemine değinen mobilya sanayicisi Mustafa Balcı, “Ziyaretçi katılımı arasından 2022 yılına göre yüzde 15’lik bir artışla 307 bin 418 kişinin ağırlandığı büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu derece önemli bir etkinlikte biz de üyelerimizle yer aldığımız için oldukça gururluyuz. Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak öncelikli amacımız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye mobilya sektörü dış pazarlara yönelik, dünya standartlarına uygun, özgün tasarımlarıyla öne çıkan bir endüstri haline geldi” ifadelerini kullanarak fuarda Türkiye’yi temsil eden markaları kutladı.

6 gün boyunca devam eden fuarda Türk firmalar son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.