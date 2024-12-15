Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programı Yüksek Lisans mezunu Ata Kaan Koç, Yaratılış Destanı’nı yapay zeka destekli görselleştirme araçlarıyla işlediği "Turkish Mythology: Yaratılış" adlı filmiyle, Türkiye’nin ilk Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali’nde finalist olarak seçildi. Film, Türk kültürünün zengin mirası ile günümüzün ileri teknolojilerini bir araya getirdi.

Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programı Yüksek Lisans mezunu Ata Kaan Koç, "Projeksiyonlu Türk Mitolojisi Hologram Tekniği Görselleştirme" adlı bitirme tezinde hologramın bir sergi aracı olarak nasıl kullanılabileceğini araştırıp uyguladı. Daha sonra, 1970’lerden itibaren hologram tekniğinin geçmişten günümüze gelişiminden ilham alan Koç’un animasyon biçiminde tasarladığı "Turkish Mythology: Yaratılış" filmi ortaya çıktı. Yapay zeka teknolojisinden yararlanarak görsel bir anlatım dili oluşturan Koç, animasyon filminde geleneksel kültür ile modern teknolojinin birleşimini sergiledi. Film, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali’nde ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin düzenlediği Altın Baklava Film Festivali’nde finalist olma başarısı gösterdi.

"Mitolojinin görsel ve duygusal anlatım gücünü yeni bir boyuta taşıdı"

Yaratılış Destanı’nı yapay zeka teknolojisi kullanarak izleyiciye sunan Koç, şunları söyledi:

"Bu süreçte yapay zekanın katkısıyla oluşturulan görseller ve animasyonlar, mitolojinin görsel ve duygusal anlatım gücünü yeni bir boyuta taşıdı. Tezime başladığım tarihte mevcut olan kısıtlı kaynaklara rağmen, gelişen teknolojiyle bugün geldiğimiz noktada bu alandaki gelişim hızla devam etti ve yeni yapay zeka yazılımları ortaya çıktı. Bu yazılımlardan yararlanarak tez çalışmamı oluşturdum. Şüphesiz ki yapay zekanın görsel sanatlara olan katkısının gelecekte daha da artacağını öngörüyorum. (İnsan) prompt ve pikselizasyon (AI) ilişkisinin ilerleyen yıllarda daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Festivallerde projelerimin takdir görmesi ise çalışmalarımın ulaştığı noktayı görmek adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu."