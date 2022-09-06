Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da hazır bulundu. Genel Başkan Yeşil, nezaket ziyaretinde bulunan Odabaş’a teşekkür etti. Ziyarette güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 6 Eylül 2022 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası’nı ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

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