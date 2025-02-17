Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği ilk toplumsal kanunlardan biri olan Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılı, Tuzla’da coşkuyla kutlandı. Tuzla Belediyesi, bu özel yıl dönümünde ’Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

Medeni Kanun’un kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Tuzla Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda Rotary Kadına Nefes Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Haklarımızı Öğreniyoruz’ seminerinde, danışman ve eğitmen Ferda Canözer Paksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandırdığı kadın hakları, adalet ve eşitlik değerleri üzerine katılımcılara önemli bilgiler sundu. Seminerde kadın-erkek eşitliği bilincinin artırılması ve Medeni Kanun’un topluma sağladığı kazanımlar ele alındı.

’Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’ imzalandı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzalandı. Bu adım, Tuzla’nın kadın-erkek eşitliği konusunda attığı önemli bir adım olarak tarihe geçti.

"Daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Türk Medeni Kanunu’na bakıldığında, dünyanın o dönemki şartlarına göre çok erken bir zamanda eşitlik temellerinin atıldığını söyleyerek, "Bugün, güvenli sokakları konuştuğumuz bir dönemdeyiz, çok üzücü. Çalışma saatleri, regl izni gibi haklar, Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde verilen haklar arasında yer alırken, ülkemizde maalesef hâlâ bu hakların birçok noktada eksik olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Avrupa’nın ilerisinde başladığımız yolu, daha gerisinde devam ettiriyoruz. Uluslararası kadın hakları ile ilgili mevzuatları inceleyip, bu noktada adımlar atmak lazım. Ben güzel vatanımızda çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.