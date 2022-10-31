Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “Türk Macar Kültürel İlişkileri” konferansı düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “Türk Macar Kültürel İlişkileri” konferansı düzenlendi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Duran’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Prof. Dr. Haşim Şahin: “TÜDAM sadece Türk dünyası ile sınırlı değil”

TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin konferansa dair görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Aklımıza Macarlar deyince ne geliyor? Bizim tarihimiz iki çizgiden ilerler, Hun-Göktürk ve Selçuklu-Osmanlı çizgisi vardır. Macarlarda durum biraz daha farklı. Osmanlılarla büyük rekabet içerisine girdikleri dönemde kendilerinin Hristiyan dünyanın bir parçası olarak görüyorlardı fakat arkeolojik buluntular ve yapılan çalışmalar sayesinde Türk kökenli oldukları ortaya çıktı. Macar topluluğu artık kendisinin Türk devletleri içerisinde sayılmasına itiraz etmiyor hatta yeni kurulan Türk devleti teşkilatı içerisinde Macarların gözlemci sıfatıyla da olsa var olduğunu görüyoruz.”

Doç. Dr. Alev Duran: “Macarlarda Türk yakınlığı hissettim”

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Duran ise Türk-Macar ilişkileri hakkında bilgiler paylaşarak “Macarlar Orta Asya’dan gelip Orta Avrupa’da sıkışıp kalmış bir topluluk ve oraya uyum sağlayamadıkları çok belli. Gördüğünüz, konuştuğunuz an Türk yakınlığı hissediyor ve bizden biri diyebiliyorsunuz. Macarlar neden Türkoloji çalışmışlar diye bakacak olursak Orta Asya’dan en eski tarihlerden beri Türklerle etkileşim halindeler. 1910 yılında Macar Turan Cemiyeti’ni kuracaklar ki bu da çok önemli bir hazine. Sadece Türkoloji olarak değil Macaristan’da Turancılık faaliyetleri de Türk-Macar kültürel ilişkilerini bugünkü seviyeye getirmiş diyebiliriz.” dedi.

Atatürk ve Macarlar, Macar Turancılığı ve Macar Türkoloji’si başlıkları altında pek çok bilginin paylaşıldığı konferans soru-cevap ile son buldu.