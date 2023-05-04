ZBEÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu’ açılış seremonisinin ardından başladı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılışı gerçekleşen sempozyuma Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Macaristan Büyük Elçiliği Ticaret Ateşesi Peter Köveçi-Olah, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yücel Namal, Cumhuriyetin 100. yılı olması ve aynı zamanda 1923 yılında Türk-Macar Dostluk Antlaşmasının imzalandığı tarih olması nedeniyle, kültürel, siyasal ve ekonomik işbirliğinin farklı yönlerinin ortaya koyulacağı bir sempozyum yapma gereği duyduklarını dile getirerek sempozyumda Türk-Macar ilişkilerinin iki gün boyunca 21 akademisyenin sunacağı bildirilerle ele alınacağı dile getirdi. Ardından kürsüye çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak Türk-Macar ilişkilerinin ele alınacağı böylesi önemli bir sempozyumda olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

‘Türkiye’de bize sempatiyle yaklaşıyorlar’

Açılış programında konuşan Macaristan Büyük Elçiliği Ticaret Ateşesi Peter Köveçi-Olah, böylesine anlamlı bir sempozyumda olmanın gurur verici olduğunu belirterek, “Türkiye’deki insanlar Macaristanlı olduğumuzu öğrendiğinde bize sempatiyle yaklaşıyorlar. Bu da geçmişten gelen dostluğumuzun bir göstergesidir” diye konuştu.

Sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyetinin bu sene 100. Yılının kutlandığını belirterek “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Cumhuriyetimize yaraşır bir prensiple ve hep daha iyisini hedefleyen bir tutumla çalışarak, gerçekleştirdiğimiz bilimsel, sanatsal, teknolojik ve sosyal faaliyetler ve projelerle, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma planına katkı sunmak adına çalışmaktayız” dedi. Konuşmasında Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari, kültürel ve eğitim alanındaki ilişkilere dair açıklamalara da yer veren Özölçer, “bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır 100 etkinlik hedefimiz kapsamında Üniversitede düzenlenen etkinliklerden biri olan ‘Türk Macar İlişkileri Sempozyumu’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

‘Türk-Macar ilişkileri çok eskiye dayanıyor’

Türk-Macar ilişkilerinin çok eskiye dayandığını söyleyen Rektör Özölçer, özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında birçok konuda Türk-Macar yakınlaşması gerçekleştiğini ve bu yakınlıkla ortak kültür inşasının temellerinin atıldığını ifade ederek tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç alan dostane ilişkilerin, ortak gelecek inşası hedefiyle siyaset, ekonomi, sanayi ve eğitim alanında büyük bir ivmeyle ilerlediğinin altını çizdi. Rektör Özölçer sözlerini şöyle tamamladı: “Ticarette olduğu gibi kültür ve eğitim alanlarındaki ilişkiler de derin bir şekilde yürütülmekte ve iki ülke bu alanlarda pek çok ortak çalışmaya imza atmaya devam etmektedir. İşbirliği çalışmalarını sürdüren iki ülke için 2023 yılı, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. Yıl dönümü olması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca 2011 yılında temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci üyesi olan Macaristan ile bu teşkilatın kurucu üyesi olan Türkiye arasındaki ilişkiler diğer ülkelerden farklı ve öncelikli olarak gelişerek devam edecektir.”

Son olarak kürsüye çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek, Türkiye ve Macaristan’ın bulunduğu konum itibariyle güçlü olması gerektiğine ve bu gücün birlikte hareket ederek sağlanabileceğine dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yücel Namal, kaleme aldığı ‘Türk- Macar İlişkilerinin İzinde 20. Yılı Prof. Dr. Melek Çolak Armağanı’ adlı eseri Vali Tutulmaz’a takdim etti. Vali Tutulmaz ise Macaristan Büyük Elçiliği Ticaret Ateşesi Peter Köveçi-Olah’a Üniversitenin yaldızlı plaketini takdim etti.

Açılış seremonisinin ardından sempozyumun birinci oturumu Prof. Dr. Melek Çolak’ın moderatörlüğünde başladı. Sempozyum 5 Mayıs Cuma günü akşam 18.00’ a kadar devam edecek.