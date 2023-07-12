Türkiye ve Macaristan arasındaki barış ve dostluğun simgesi olan “Türk-Macar Dostluk Anıtı” Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’in de katılımıyla Trabzon’da açıldı.

Ganita mevkiindeki açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita’da 25. yıl anısına daha önce yapılan anıta, Türk -Macar dostluk anıtı ilave edildiğini ve bu alanın yeniden düzenlenerek açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Zorluoğlu, “Binlerce yıllık tarihe sahip, birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yapmış kadim şehir, Trabzonumuzda, çok özel çok önemli bir etkinlikle bir aradayız. Bugün bizleri burada bir araya getiren en önemli unsur Kanuni Sultan Süleyman. Bütün dünyada ‘Muhteşem Süleyman’ olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu’nun en kudretli en güçlü sultanlarından, padişahlarından bir tanesi. Elbette ki Türk Macar ilişkileri çok yüzyıllar öncesine dayanıyor. 1994 yılında Macaristan’la ortak değerimiz olan Kanuni Sultan Süleyman için önce Macaristan Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Anıtı ve bir dostluk parkı açıldı. Sonra Trabzon’da Kanuni Sultan Süleyman Anıtı oluşturuldu. Ve akabinde Büyükşehir Belediyemizle o zamanki ismi Trabzon Belediyesi ile Zigetvar Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkileri başladı, 1998’de de resmiyet kazandı. Dolayısıyla biz bu sene Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Zigetvar kardeş şehir ilişkileri anlamında 25. seneyi kutluyoruz. Bu arada birçok ortak etkinlik de geçtiğimiz yıllarda gerçekleşti. Bugün 25. yıl anısına daha önce yapılan bu anıta Türk -Macar Dostluk Anıtı ilave ederek ve bu alanı genel olarak Ganita’da yaptığımız düzenlemenin bir parçası olarak yeniden düzenleyerek açılışı gerçekleştiriyoruz. Ganita’da böyle bir Türk-Macar Dostluğu Anıtı ve Parkı oluşturmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli büyükelçimize ve onun şahsında Macaristan yetkililerine de bize verdikleri katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz Türk-Macar Dostluk anıtı ve bu güzel parkın her iki ülke ve her iki şehir arasındaki olumlu ilişkilere katkı yapacağına olan inancımla tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.

Macaristan Fahri Konsolosu Umut Durbakayım da Türkiye ve Macaristan’ın geçmişten gelen ve dostluk ve birlikteliği pekiştirmek için bir araya geldiklerini belirterek “Türkiye ve Macaristan’ın geçmişten gelen ve hala devam etmekte olan dostluk ve birlikteliği pekiştirmek için bir araya geldik. Türkiye ve Macaristan tarihi ve kültürel anlamda bir çok ortak değere sahip dostluk ilişkileri çok kuvvetli olan iki ülkedir. Trabzon ve Zigetvar şehirleri 1998 yılında kardeş şehir ilan edilmiş olup iki ülke arasındaki birçok kültürel alanda aktivitelere yer verilmiş ve bu aktivitelerin de devamı yapılmaktadır. Muhteşem tarihimizin güçlü sultanı Kanuni Sultan Süleyman hanın doğum yeri Trabzon olup 1566 yılında Zigetvar kuşatmasında Macar topraklarında hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla cihan padişahımız Sultan Süleyman hanın iki ülke arasındaki birlikteliğin ve kardeşliğin temelinde önemli bir yer almaktadır. Bundan dolayı Türk Macar dostluk anıtının da Sultan Süleyman hanın anıt heykelinin yanı başında olması ayrı bir önem arz etmektedir” diye konuştu.

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Trabzon’da bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek “Buruda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hatta duygulandım bile. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler çok iyi ama Trabzon’u Macaristan’da insanlar yeterince tanımıyorlar. Şunu da söylemem gerekiyor Macaristan’ı ve Zigetvar’ı yeterince Trabzonlular da hala tanımıyor. Bu nedenle bugün yeni bir aşamaya geldik. Bundan sonra bütün Trabzon’u Zigetvar’a götüremezsek de Zigetvar’ı Trabzon’a getirdik” şeklinde konuştu.