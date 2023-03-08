Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet dövüşçüsü Victor Faust’un, ABD’de yenilgisiz Kübalı boksör Lenier Pero’ya karşı ringe çıktığı karşılaşmada, Faust’un üç kaburgasında kırık olduğu ve bunların akciğerin yanı sıra kalbine de hasar verdiği tespit edildi.

Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet dövüşçüsü Victor Faust’un, ABD’de yenilgisiz Kübalı boksör Lenier Pero’ya karşı ringe çıktığı karşılaşmada, Faust’un üç kaburgasında kırık olduğu ve bunların akciğerin yanı sıra kalbine de hasar verdiği tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de ringe çıkan EC Boxing boksörü Ukraynalı Viktor Faust, karşılaşmayı önde götürmesine rağmen 8. rauntta aldığı güçlü yumrukla yerde kaldı. Sakatlığın ciddiyetini fark eden ring hakemi Rafael Ramos, karşılaşmayı bitirme kararı aldı. Hemen müdahalelere başlayan EC Boxing doktoru Tum Kuchenbuch, sporcunun üç kaburgasında kırık olduğu ve bunların akciğerin yanı sıra kalbe hasar verdiğini tespit ederken, erken müdahale edilmemesi durumunda bu sakatlığın hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

Durumun kendisini üzdüğünü vurgulayan sporcunun menajeri ve EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Öncelikle sporcumun sağlığı her şeyden önemlidir. Bu maç için Almanya’dan ABD’ye kendi kulüp doktorumuzu götürmüştük. Puan olarak önde olduğumuz maçı bu şekilde kaybetmek bizi üzdü. Fakat sporcuma güvenim tamdır. En kısa zamanda kendisini toparlayarak, yeniden ringlere dönüp hayallerimizi süsleyen dünya şampiyonluğu kemerini alacaktır. İyileşmenin ardından dövüş stili üzerinde çeşitli çalışmalar da yapacağız" dedi.

Sporcunun antrenörü Bülent Başer de, "Önemli olan sporcumuzun hayati tehlike yaşamadan koruma altına alınmasıdır ve bunu de ekip olarak çok iyi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

EC Boxing basın danışmanı Vedat Alyaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkisi de birbirinden yiğit, yenilgisiz iki boksör ringe çıktı. Bu karşılaşmada ilk yenilgisini alan ise şanssız bir sakatlanmayla Viktor Faust oldu. Bu iki boksörü iyi takip edin çünkü birkaç yıl sonra dünyanın zirvesi bu isimlerden bahsedecek" diye konuştu.