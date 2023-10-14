İznik, Türk Klinik Biyokimya Derneği Sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. İznik Belediyesi Konferans Salonunda 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek sempozyum Bursa şubesi tarafından organize ediliyor.

Sempozyumun ilk gününde Türk Klinik Biyokimya Derneği Genel Başkanı Dr. Özkan Alataş, Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Emre Sarandöl ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kağan Huysal İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı ziyaret ettiler. Ziyarette gerçekleşecek sempozyum hakkında Başkan Usta’ya bilgi veren heyet, etkinliğin İznik’te gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İznik Belediye Başkanı Kağan Usta’ya ev sahiplikleri sebebiyle teşekkür ettiler.

İznik Belediye Başkanı Kağan Usta da günün anısına heyete İznik Çinisi hediye etti.