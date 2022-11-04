Erzurum Türk Kızılay Şubesinde görevli kadınlar, Palandöken yaylasına konulan 15 kovandan 200 kilo bal aldılar. Organik süzme bal, kilosu 200-250 liradan satışa çıkarıldı.

Erzurum Türk Kızılay Şubesinde görevli kadınlar, Palandöken yaylasına konulan 15 kovandan 200 kilo bal aldılar. Organik süzme bal, kilosu 200-250 liradan satışa çıkarıldı.

Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanı Nesrin Yetişir, önce Milli Eğitim’in açtığı arıcılık kursuna katılarak sertifika aldıklarını bildirdi. Türk Kızılay’ın Şenlendirme Projesi çerçevesinde 15 kovana Kafkas arı ırkı yerleştirdiklerini anlatan Nesrin Yetişir, şunları söyledi:

“Palandöken yaylasına 1 Mayıs 2022 günü kovanlarımızı koyduk. Şenlendirme projesi ile bir sezonda 15 kovandan 200 kilo bal elde ettik. Süzme balın kilosunu 250, petek balın kilosunu 200 liradan pazarlıyoruz. Bal almak isteyenler, Türk Kızılay Erzurum Şubesine başvurabilir. Şehir dışına ise paketlenen balı, kargo ile gönderiyoruz. Türk Kızılay Erzurum Şubesi Kadın Kolları olarak böylesine önemli projeyi hayata geçirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.”