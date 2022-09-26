Tören alanına getirilen Ömer Taşlı’nın tabutuna sarılan ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Program, Ömer Taşlı’nın hayat hikayesinin okunması ile başlarken, Tekin Küçükali ve Dr. İbrahim Altan açıklamalarda bulunan aileye taziye dileklerini iletti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte Ömer Taşlı’nın cenazesi Konuralp Taşlı Sokak üzerinde bulunan camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi, o anlar kameraya yansıdı

Hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi, o anlar kameraya yansıdı

Kaynaşlı’da bulunan Batı Karadeniz Afet Müdahale Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, birlikte görev aldığı arkadaşlarının yanı sıra, eski dönem Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Kızılay personelleri katıldı.

Türk Kızılay’da 2004-2013 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Ömer Taşlı, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 24 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye’ye getirilen Taşlı için Düzce’de tören düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.