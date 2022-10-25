İçme suyuna ulaşılamayan bölgeler için su kuyusu projesini yürüten Kızılay, bölge halkının içilebilir suya ulaşmak için günde yarım saatten fazla yol yürümek zorunda kaldığı Uganda’da açtığı 15 su kuyusuyla 79 bin yararlanıcıya temiz içme suyu imkanı sağlıyor.

İçme suyuna ulaşılamayan bölgeler için su kuyusu projesini yürüten Kızılay, bölge halkının içilebilir suya ulaşmak için günde yarım saatten fazla yol yürümek zorunda kaldığı Uganda’da açtığı 15 su kuyusuyla 79 bin yararlanıcıya temiz içme suyu imkanı sağlıyor.

Afrika’da temiz suya ulaşarak bölge halkının refahının kısmen de olsa yükselmesi ve bu önemli ihtiyacın giderilmesini amaçlayan Türk Kızılay; Çad, Nijer, Senegal, Somali, Uganda ve Sudan olmak üzere 6 ülkede 251 bin 350 yararlanıcı kapasiteli 46 su kuyusuyla bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Türk Kızılay 2020 yılından bu yana Uganda’da da açmayı sürdürdüğü su kuyularına 2 yenisini daha ekleyerek 79 bin yararlanıcı kapasiteli 15 su kuyusuna ulaştı. Ayrıca Uganda’da 5 su kuyusunun daha yapımına başlayan Kızılay yılsonuna kadar bu kuyuları da bitirmeyi planlıyor. Uganda’da tamamlanan su kuyularından birine bağış yapan hayırsever İsmail Köse’nin oğlu Bülent Köse de bölgedeki insanlara büyük yararı olan su kuyularının önemini yerinde gördü.

“Artık hasta olmayız, çocuklarımız ölmeyecek”

Babası İsmail Köse’nin isteği ile bir su kuyusu açtırmaya karar verdiklerini anlatan Bülent Köse, “Yaptığımız araştırmalardan sonra bu işi Kızılay ile yapmaya karar verdik. Babam açılışı görmek istiyordu ancak sağlık ve yaş durumu bu uzun seyahate elverişli değildi, babamın bu talebini yerine getirmek de bana düştü. Gelirken Uganda’ya babamın gönlünü yapmak istemiştim, dünyanın birçok yerine gittim ama umre haricinde hiç bu kadar mutlu olmadım, keyif almadım. ‘Medeniyet geldi köyümüze’ dediler, ‘artık hayvanlarımızla birlikte o çamurlu suyu içmeyeceğiz’, ‘artık hasta olmayız, çocuklarımız ölmeyecek’, ‘çocuklarımız saatlerce yürüyerek su getirmeye gitmeyecek’ dediler. Onlar konuştukça bizim aslında nasıl bir yaraya merhem olduğumuzu anladık. Babama çok teşekkür ederim, bunları yaşamama sebep olduğu ve o insanlara bu imkanı sunduğu için. Kızılay’a da çok teşekkür ederim, onlar olmasa 10 kat para da harcasak bu işi yapamazdık” ifadelerini kullandı.

2023’te 30 yeni su kuyusu hedefleniyor

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2.2 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamadığı dünyada, her yıl beş yaşın altındaki 297 bin çocuk ise güvenli olmayan içme suyu nedeniyle ishalli hastalıklardan hayatını kaybediyor. Toplumsal Dayanıklılık stratejik hedefinden yola çıkarak Türk Kızılay 2023 yılında da temiz içme suyuna kavuşturmak için su kuyuları açmaya devam edecek. Kızılay, 2023’te Tanzanya, Kenya, Nijer, Çad, Uganda, Pakistan ve Afganistan’da 30 su kuyusu projesini hayata geçirerek çocukların ölmesini önlemeye katkı sağlayacak, binlerce ihtiyaç sahibinin daha temiz suya erişimini sağlamış olacak.

Su kuyuları en çok fayda doğrultusunda tasarlanıyor

Su kuyularının açılacağı bölgeler, ilgili ülkede bulunan Ulusal Dernek işbirliği ile gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri neticesinde belirleniyor. Ülkelerin tabii özelliklerine göre belirli standartlara bağlı kalınarak belirlenen, insana en çok faydalı olacak şekilde tasarlanan su kuyuları, içilebilir değer aralığı dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışması sonucu derin sondaj şeklinde yapılıyor. En az 6 musluğa sahip ve güneş panelinden elektrik sağlayan su kuyularının, 5 yıl + 5 yıl işletme ve sürdürülebilirlik garantisi bulunuyor. Bununla birlikte açılışı gerçekleştirilen su kuyuları, yıllık olarak periyodik kontrollere tabii tutularak sürdürülebilirliği sağlanıyor.