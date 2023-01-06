Adana’da, Türk Kızılay tarafından Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Adana’da, Türk Kızılay tarafından Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde Seyhan ilçesindeki Merkez Park’ta bir araya geldi. Anma etkinliğinde konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, “Bundan tam 109 yıl önce bu vatan için 90 bin asker, tarihin görmediği bir kararlılıkla şehadete yürüdü. Sarıkamış’ta 90 bin vatan evladı, her yeri kaplayan karı kendilerine kefen yaptı. 90 bin ana kuzusu, 90 bin fidan donarak şehadet şerbetini içti. Başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere bu vatan için şehit düşen kahramanları minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi.

Kızılaycılar Sarıkamışta da yanyanaydılar

Sarıkamış’ta yaşanılan acıları yad ettiklerini vurgulayan Saygılı, “Alparslan’ın Malazgirt’ten Anadolu’ya girmesinden bugüne kadar nice isimsiz kahraman, vatanı için toprağa düştü. Hala da bu milletin kahraman evlatları bu milletin istikbali için can veriyor. Bu toprakları vatan yaparken kahraman Mehmetçiğin yanında başka birileri de hep vardı. Onlar, Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan, bugün dünyaya nam salmış Kızılaycılardı. Osmanlı imparatorluğunun savaş verdiği her cephede Mehmetçiğin yanında yer alan Kızılaycılar, Sarıkamış’ta da askerimizle yan yanaydılar. Şehadet şerbetini birlikte içtiler. İsimsiz Kızılaycıların da ruhları şad olsun” diye konuştu.

Mehmetçiğimizin hep yanındayız

Aynı acıların bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini ve var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Saygılı, “Türk milleti olarak biliyoruz ki ülkenin istikbalini her türlü duruma karşı önceden yapılmış olan hazırlık koruyacaktır. Biz Kızılaycılar, Çanakkale’de, Trablusgarp’ta, Hicaz’da Mehmetçiğimizin yanındaydık. Kıbrıs Barış Harekatı’nda Mehmetçiğimizin yanındaydık. Uluslararası hukukun çerçevesinde bundan sonra da Mehmetçiğimizin hep yanında olacağız. Bugün Kızılaycılar burada olduğu gibi Sarıkamış’ta da şehit dedelerine şükran ve minnet duygularını göstermek, o büyük acıyı unutmadıklarını göstermek için yürüyor. Tarihten ders alacağız, geleceği daha güçlü kuracağız” şeklinde konuştu.