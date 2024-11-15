Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ile Sarıgöl Türk Kızılay Şubesinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında 65 ünite kan bağışı toplandı.

Sarıgöl Hükümet Konağı Bahçesinde Türk Kızılayı kan alma aracında gerçekleştirilen kan bağışına ilginin yoğun olduğunu ifade eden Sarıgöl Türk Kızılayı Şubesi Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Bir ünite kan üç hayat kurtarmakta. 18 yaşını bitiren sağlıklı herkes kan bağışında bulunabilir. Kan bağışında bulanan bağışçılarımıza teşekkür ederim." dedi.