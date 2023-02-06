Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki mağdur vatandaşlar için Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından barınma ve beslenme malzemeleri sevkiyatları aralıksız devam ederken, tüm kan stoklarının deprem bölgesine gönderildiğini ve yeni bağışlar için vatandaşların desteklerinin beklendiği açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki mağdur vatandaşlar için Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından barınma ve beslenme malzemeleri sevkiyatları aralıksız devam ederken, tüm kan stoklarının deprem bölgesine gönderildiğini ve yeni bağışlar için vatandaşların desteklerinin beklendiği açıklandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem sonrasında Kızılay Manisa Şube Başkanlığı teyakkuza geçti. İlk etapta 2 mobil aşevi aracı ve 6 profesyonel personel Kahramanmaraş’ta görev yapmak üzere yola çıkarıldı. Kan ve kan ürünleri stokları bölgede gönderilirken Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, hayırsever vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Başkan Efendioğlu, "Yaşanan felaket geniş bir bölgeyi etkiliyor. Gelen haberler önümüzdeki günlerde de kan ihtiyacının olacağını gösteriyor. Vatandaşlarımızdan kan bağışlarını bekliyoruz. Kızılay ilçe ve il başkanlığımız ayni ve nakdi yardımları da kabul etmeye başladı." dedi.

2 mobil aşevi ve 6 personel yola çıktı

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kriz masası oluşturan ve yapılacak olan çalışmaları organize eden Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, hayırsever Manisalılara da çağrıda bulundu. Güne büyük bir acı ile başlandığını dile getiren Başkan Efendioğlu "Kahramanmaraş merkezli birçok ili de etkileyen bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Allah ülkemizin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ve arama kurtarma ekiplerimizin yardımcısı olsun " dedi.

Kızılay Manisa İl Şube Başkanlığı olarak Afet Genel Müdürlüğü tarafından haberin kendilerine ulaştırılmasının ardından hemen teyakkuza geçtiklerini ve hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Başkan Efendioğlu "Manisa merkezdeki 2 mobil aşevi aracımız ve araçlarda hizmet verecek 6 profesyonel personelimiz sabah hemen yola çıktılar. İlk görevlendirme yerleri Kahramanmaraş. Göreve giden arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kan stokları gönderildi, kan bağışı için destek bekleniyor

Depremin duyulmasının ardından hayırsever Manisalıların telefonlarını kilitlediğini ve neler yapabileceklerini sorduklarını belirten Başkan Efendioğlu şöyle devam etti;

"Yönetim Kurlumuzla hemen toplandık. Kızılay Genel Merkezimiz ve Afet Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeyiz. İlk olarak kan ve kan ürünleri stoklarımız bölgeye gönderildi. Bu bir günlük ihtiyaç değil. Bu anlamda Manisa Kan Merkezimizde gerekli tedbirleri alarak kan alımlarına hızlı bir şekilde başladı. 75. Yıl Mahallesindeki merkez binamızın altındaki kan alma merkezimiz mesai mefhumu gözetmeden kan alımı yapıyor. Yine Ulupark’ın Doğu Caddesi köşesindeki kan alım merkezimizde alımlar yapılıyor. 8 mobil ekibimiz var. Bunlardan iki tanesi Salihli ve Alaşehir ilçelerimizde kan alımları yapıyorlar. Geri kalan araçlarımızda askeri birliklerde ve Manisa Organize Sanayi Bölgemizin yoğun olarak kan alımı yapılan noktalarında kan alımları yapıyorlar. Yaşanan felaket geniş bir alanı etkiliyor. Hal böyle olunca da yaralıların çok olduğu gelen haberlerden tahmin ediliyor. Manisalılardan ricamız sağlık sorunu olmayanlar kan bağışında bulunsunlar."

Ayni ve nakdi yardımların kabulü başladı

Gelişmeleri takip ederek çalışmaları organize etmek için görevlerinin başında olduklarına dikkat çeken Başkan Efendioğlu şöyle dedi:

"Kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bu anlamda hayırseverlerimizin ayni ve nakdi yardımlarına da ihtiyaç duyuyoruz. Tüm ilçelerdeki Kızılay şubeleri ile 75. Yıl Mahallesi’ndeki İl Şubemiz ile irtibata geçerek vatandaşlarımız ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırabilirler. Öncelikli olarak ihtiyaçlar battaniye, kullanılmamış eldiven, atkı, bere, palto ve mont gibi giysiler. Deprem bölgesindeki vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin kullanımına sunulacak su ve pratik paket yiyecekler önceliğimiz. Hayırseverlerimizin bu noktada yardımlarını bekliyoruz. İhtiyaç halinde kamuoyuna paylaşımlarımızı yapacağız. Hepimize geçmiş olsun. Allah daha beterini yaşatmasın."