AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta 67 noktada günlük 3 öğün yemeği vatandaşlara ulaştıran Türk Kızılay’ını ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta 67 noktada günlük 3 öğün yemeği vatandaşlara ulaştıran Türk Kızılay’ını ziyaret etti.

Diğer illerde olduğu gibi depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İlk günden beri bölgede olan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bir çok depremzedeye ulaşarak dertlerini dinleyip paylaştı. Milletvekili Şahin Tin, son olarak Kahramanmaraş’ta Türk Kızılay’ını ziyaret etti. Kızılay’ın gece gündüz demeden çalıştığını ve yaraları sarmaya devam ettiğini belirten Milletvekili Tin, “Türk Kızılay’ı deprem bölgesinde üstün bir gayret sarf ediyor. Kahramanmaraş’ta günlük 3 öğün 67 noktada 60 bin kişilik yemek ikramıyla depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Sofralarımızın bereketini paylaşarak artırıyoruz. Birlikte güçlüyüz” dedi.