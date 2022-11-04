İlk yardım konularında uygulamalı bilgilerin sunulduğu program, Türk Kızılay’ı gönüllüleri ile öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.

Türk Kızılay’ı Haftası dolayısıyla Çocuk Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programlarda küçük öğrenciler, Türk Kızılay’ının faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, merak ettikleri soruların cevabını buldu.Güzel ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler Türk Kızılay’ın tarihsel geçmişi hakkındaki filmi izleyip, boyama yaptı.

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler, Türk Kızılay’ı gönüllülerini ağırladı.

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