Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, azalan kan stoklarıyla ilgili vatandaşları kan bağışına çağırarak, "Hastanelerde her birimizin yakını, sevenleri ameliyat olacak. Onların vereceği her bir bağış çok anlam ifade ediyor. Bugünden tezi yok her dostumuz kan bağışlamalı" dedi.

Türkiye’nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılayı’nın Ramazan ayında düşüşe geçen kan stoku, afet illerinde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi nedeniyle alarm vermeye başladı. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü söyleyerek geçen hafta 3 günlük kan stoku kaldığını duyurdu. Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Kızılay’ın stoklarda bir miktar artış yaşandı ve stok 4 güne yükseldi.

“Stokumuz 50 binden, 20 binlere düştü”

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Saygılı, hastanelerde sürekli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Kan, canlı bir operasyon ve sürekli hastanelerimizin ihtiyacı. Biz her gün 18 bölgede 300 noktada 8 ile 10 bin ünite kanı topluyor, işliyor ve ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ve yaz aylarında bağışçılarımızın önceliği değiştiği için kan bağışlarımız düşüyor. Şimdi Ramazan ayında kan stokumuz düştü. Normalde 50 bin olması gereken kan stokumuz şuanda 20 binlere düştü. Stokumuz, aşağı doğru düştüğü için bağışçılarımızı Kızılay’a kan bağışına davet ediyorum.”

“İftardan sonrada kan bağışı kabul ediliyor”

Ramazan ayında iftardan sonra da kan bağışı için vatandaşları çağıran Saygılı, “Hastanelerde her birimizin yakını, sevenleri ameliyat olacak. Onların vereceği her bir bağış çok anlam ifade ediyor. Bugünden tezi yok her dostumuz kan bağışlamalı. Ramazan ayında iftardan sonra da depremden etkilenen 10 ilimiz hariç kan bağış noktalarımız bağışları kabul ediyor” diye konuştu.

“Kan bağışlamak vatandaşlık görevimiz”

Türk Kızılayı’na 34. kez kan bağışlayan vatandaşlardan Uğur Yeni ise herkesi kan bağışına davet ederek, “Her Türk vatandaşının yapması gerektiği şeyi yapıyorum. Herkesi de kan bağışına bekliyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Her zaman kan bağışlarım çünkü bugün bana yarın onlara, herkesin bu nedenle kan vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.