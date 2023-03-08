Türk Kızılay’ı Antalya Kan Merkezi, Akseki’de kan bağışlarını kabul etti. Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay’a kan bağışı kampanyasında bir günde 59 ünite kan toplandı. Kampanyaya 66 kişinin başvuru yaptığı ve bunlardan 7 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı kanı alınamadı.

Türk Kızılay’ı Antalya Kan Merkezi, Akseki’de kan bağışlarını kabul etti. Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay’a kan bağışı kampanyasında bir günde 59 ünite kan toplandı. Kampanyaya 66 kişinin başvuru yaptığı ve bunlardan 7 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı kanı alınamadı.

Türk Kızılay’ı Kan Toplama Ekibi Sorumlusu Dr. Adem Sönmez ve 7 kişilik ekip ile birlikte Akseki’ye dört ay arayla gelerek, periyodik olarak kan bağışlarını kabul ettiklerini söyledi. Türk Kızılayı’nın ana vazifesinin, hastaların kan ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Sönmez, şöyle konuştu: "Kan verebilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak, 65 yaşından gün almamış olmak ve sağlıklı olmak gerekiyor. Sarılık gibi hastalıkları geçirmiş vatandaşlarımızdan kan alamıyoruz. Tansiyon ve şeker hastalarımızın kullandıkları ilaçlar, kan vermeye engel değildir. Bir formumuz var. Bu formu dolduruyorlar, ona göre biz de bağışları kabul ediyoruz. Kansızlık varsa tedavi olmayı öneriyoruz."