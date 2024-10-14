Türk Kızılay, okullarda düzenlediği kan bağışı kampanyası ile 7 bin 358 kişiden kan bağışı alınmasını sağlayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “altın madalya” verdi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Samsun il ve ilçelerindeki okullarda toplamda 100 kan bağış kampanyası düzenlendi. Bu kampanyalarda 9 bin 652 kişi kan bağışında bulunmak üzere başvuru yaptı. Kan bağışına uygun 7 bin 358 kişiden kan bağışı alındı. 2 bin 334 kişi de çeşitli nedenler ile kan bağışı yapamadı. Yapılan bu kampanyalarda öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul idareleri ortak sorumluluk bilinci ile hiç tanımadıkları insanlara şifa kaynağı oldu. Türk Kızılay Madalya Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu çalışmalar neticesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalya” almaya hak kazandı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar’a, Türk Kızılay Samsun İl Merkezi Başkanı Onur Çoban tarafından “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalya” takdim edildi.

"Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalya"

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illeri bulunmaktadır. Bölge Kan Merkezimiz Sağlık Bakanlığı’nın kendisine verdiği yetki ile ulusal mevzuatlar doğrultusunda sorumluluk bölgesinde kan bağışı kabul faaliyetleri yürütmekte ve bu bölgedeki kamu, özel ve üniversitelerin sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşenleri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bölge kan bileşeni ihtiyacının karşılanması için çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile kan bağışı kabul çalışmaları devam etmektedir. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ile her yıl Samsun il ve ilçelerinde bulunan okullarda başarılı kan bağışı kampanyaları düzenlenmektedir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında samsun il ve ilçelerindeki okullarda toplamda 100 kan bağış kampanyası düzenlenmiş ve bu kampanyalarda 9 bin 652 kişi kan bağışında bulunmak üzere başvuru yapmış ve kan bağışına uygun 7 bin 358 kişiden kan bağışı alınmış, 2 bin 334 kişi de çeşitli nedenler ile kan bağışı yapamamıştır. Yapılan bu kampanyalarda öğrenciler toplumsal bir mesele olan bağışı konusunda sorumluluk alarak ebeveynleri ve yakın çevrelerini kan bağışında bulunmaya davet etmekte, veliler ve öğretmenler ortak sorumluluk bilinci ile hiç tanımadıkları insanlara kan bağışı yaparak şifa kaynağı olmaktadırlar. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul idareleri kan bağışı kampanyalarının verimli geçmesi hususunda her daim kan bağışı kabul çalışmalarına destek olmaktadırlar. Türk Kızılay Madalya Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu başarılı çalışmalar neticesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalya’ almaya hak kazanmıştır. Bu başarılı çalışmaların 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam etmesi için Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar başkanlığında 17 ilçe milli eğitim müdürünün katıldığı toplantıya Türk Kızılay heyeti olarak katılım sağlanmış ve çalışmalarımız hakkında bilgilendirme bulunulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar’a Türk Kızılay Samsun İl Merkezi Başkanı Onur Çoban tarafından ‘Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalya’ takdim edilmiştir. Başta Samsun İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere bu kan bağış kampanyalarının gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize öğretmenlerimize, velilerini teşvik ederek kan bağışına getiren çok kıymetli öğrencilerimize ve kan bağışında bulunan saygıdeğer kan bağışçısı velilerimize teşekkür ederiz” denildi.