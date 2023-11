SAMSUN (İHA) – Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.

Türkiye’de 29 Ekim-4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle geçen hafta yapılamayan etkinlikler bugün yapıldı. Kızılay gönüllüleri İstiklal, Lise ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar dev Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay, kamu kurumları, STK stantları ve Gazze Yararına Hayır Çarşısı vatandaşların ziyaretine açıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, “29 Ekim-4 Kasım arası Türkiye’de ‘Kızılay Haftası’ olarak kutlanıyor. Tüm etkinliklerde bu etkinlikler yapıldı. Geçen hafta 100. yıl etkinlikleri sebebiyle etkinliklerimizi ertelemek durumunda kalmıştık. Coşkulu bir kalabalıkla güzel bir yürüyüş yaptık. Amacımız; Kızılay’ı her an her yerde canlı ve bulunur hale getirebilmek. Kızılay’ın en büyük görevi kan ihtiyacını sağlamak. Bir dönemler ciddi kan sıkıntısı yaşamıştık. Şu anda bu sıkıntıları aştık ama bir rehavetin olmamasını istiyoruz. Çünkü bu süreklilik gerektiren bir döngü. Kan ihtiyacının sadece bağışlarla karşılandığını hatırlatarak, vatandaşlarımızdan düzenli kan bağışı konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.